Irlandia: Liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 37, łącznie już 1375 ofiar

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 37 osób, wskutek czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1375 - poinformowało w środę po południu ministerstwo zdrowia tego kraju.

To wprawdzie zauważalnie wyższa liczba nowych zgonów niż w poprzednich kilku dniach - we wtorek było ich 23 - ale w dalszym ciągu jest to mniej niż w szczycie epidemii, który jak uważają ministerstwo zdrowia i naczelny lekarz kraju, Irlandia ma już za sobą.

Dowodem na to jest także liczba zakażeń. W środę poinformowano o wykryciu 265 nowych przypadków, co jest lekkim wzrostem w stosunku do poprzedniego dnia, ale zarazem trzecim kolejnym dniem, gdy ich liczba jest wyraźnie poniżej 300. Do tej pory w Irlandii potwierdzono 22248 przypadków koronawirusa, ale jak podał naczelny lekarz kraju Tony Holohan, już ponad 18,5 tys. zakażonych wyzdrowiało.

Poinformował on również, że ze wszystkich dotychczas zakażonych osób, 2878 trafiło do szpitali, zaś 6393 to personel medyczny. Spośród dotychczasowych zgonów, 550 miało miejsce w szpitalach, a 66 - na oddziałach intensywnej terapii. Zdecydowana większość pozostałych zgonów nastąpiła w domach opieki dla seniorów.

We wtorek w Irlandii złagodzone zostały niektóre ograniczenia, wprowadzone w celu powstrzymania epidemii. Osoby powyżej 70. roku życia, które do tej pory miały całkowity zakaz opuszczania domów, mogą z nich wychodzić, o ile będą unikać kontaktów z innymi ludźmi. W przypadku pozostałych osób zwiększona została odległość, o jaką mogą się oddalać od domów - z dwóch do pięciu kilometrów.

Znoszenie pozostałych restrykcji odbędzie się w pięciu etapach, z których pierwszy ma się zacząć 18 maja. Wtedy do pracy będą mogły wrócić osoby wykonujące zajęcia na zewnątrz, np. na budowach, otwarte zostaną też sklepy ogrodnicze, z narzędziami oraz warsztaty. Ponadto małe grupy znajomych będą mogły się spotykać na zewnątrz i będzie mogła być wznowiona niektóra aktywność sportowa w małych grupach też na zewnątrz. Przywrócone zostaną również regularne wizyty lekarskie.

Kolejne etapy znoszenia restrykcji mają być wprowadzane w odstępach trzytygodniowych pod warunkiem, że epidemia cały czas będzie utrzymywana pod kontrolą.

