Irlandia: Lockdown przedłużony do 5 marca

Lockdown w Irlandii, który miał trwać co najmniej do końca stycznia, zostaje przedłużony do 5 marca - ogłosił we wtorek rząd tego kraju. Jednocześnie wprowadzono obowiązkową kwarantannę w hotelach dla niektórych przyjeżdżających z zagranicy.

"Nie możemy dać wirusowi, ani jego wariantom żadnej przestrzeni. Droga, na której się znajdujemy, jest trudna. Długość czasu, przez jaki musieliśmy żyć z ograniczeniami, czyni ją jeszcze trudniejszą, ale jest to droga, którą musimy przebyć razem" - powiedział premier Micheal Martin.

Dodał, że przesłanie na najbliższe sześć tygodni jest bardzo proste: należy pozostać w domach, nie podróżować i nie oddalać się na odległość większą niż 5 km od domu, chyba że jest to absolutnie konieczne.

Restrykcje, które weszły w życie 31 grudnia, obejmują nakaz pozostawania w domach z wyjątkiem wyjść do pracy, do szkoły czy z innych wyszczególnionych powodów, w tym ćwiczeń fizycznych nie dalej niż w odległości 5 km od domu, zakaz odwiedzin w prywatnych domach lub ogrodach, z wyjątkiem opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub wymagającymi opieki, i z wyjątkiem tzw. baniek wsparcia, zakaz spotkań towarzyskich lub rodzinnych w każdym otoczeniu, z wyjątkiem ślubów i pogrzebów. Zamknięte są wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają towary pierwszej potrzeby, a także siłownie, baseny i wszystkie miejsca rekreacji.

Rząd ogłosił też, że wszyscy przyjeżdżający do Irlandii bez ważnego testu na obecność koronawirusa - co od ponad dwóch tygodni jest wymagane - a także przyjeżdżający z Brazylii i RPA, będą kierowani na obowiązkową, 14-dniową kwarantannę w wyznaczonych hotelach. Będzie to dotyczyło także osób, które przyjeżdżają do Irlandii z krajów trzecich przez Irlandię Północną.

Dodatkowo mają być zwiększone grzywny dla osób, które przebywają w odległości większej niż 5 km od domu z powodu zamiaru udania się w podróż zagraniczną bez istotnego powodu, a w portach i na lotniskach zwiększona zostanie ilość partoli policyjnych sprawdzających, czy podróż jest uzasadniona. Obecnie grzywna wynosi 100 euro, a według nieoficjalnych informacji zwiększona zostanie do 500 euro.

We wtorek wieczorem irlandzkie ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 90 osób, co jest drugim najwyższym dobowym bilansem od początku epidemii, i w efekcie łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3066. Wykryto też 928 nowych zakażeń, co z kolei jest pierwszym przypadkiem od końca grudnia, by dobowy bilans był mniejszy niż 1000. Od początku epidemii w Irlandii wykryto 189 851 zakażeń.