Irlandia: Minister: za cyberatakiem na służbę zdrowia stoi międzynarodowa grupa hakerów

Za piątkowym cyberatakiem typu ransomware na publiczną irlandzką służbę zdrowia HSE odpowiada międzynarodowa grupa cyberprzestępców - oświadczył odpowiedzialny za e-administrację minister Ossian Smyth. Z powodu ataku w wielu szpitalach odwołano umówione wizyty.

"Nie mieliśmy do czynienia z działalnością szpiegowską. To był atak z zagranicy, ale to kryminalna grupa cyberprzestępców nastawiona na wyłudzanie pieniędzy" - powiedział Smyth.

Minister dodał, że był to kierowany przez człowieka atak, do którego użyto nieznanego wcześniej programu. "To najprawdopodobniej najbardziej znaczący cyberatak na państwo irlandzkie" - zaznaczył Smyth. Jego skutki są poważne, ale wydaje się, że są małe szanse na dalsze rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania - ocenił, zastrzegając, że nie może zdradzić więcej szczegółów.

HSE poinformowała w piątek rano o tymczasowym wyłączeniu systemu informatycznego po "znaczącym ataku typu ransomware". Dodano, że cyberatak był bardzo wyrafinowany i miał wpływ na wszystkie systemy informatyczne zapewniające podstawowe usługi medyczne w Irlandii. Nie przekazano, by pojawiło się żądanie okupu za odblokowanie zaatakowanych systemów. Z powodu cyberataku odwołano wiele planowanych wizyt ambulatoryjnych w szpitalach. HSE podkreśliła, że szczepienia przeciwko Covid-19 odbywają się zgodnie z planem.