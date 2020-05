Irlandia: Minister zdrowia nie wyklucza przyspieszenia luzowania restrykcji

Jeśli koronawirus pozostanie pod kontrolą, możliwe jest otwarcie niektórych sektorów irlandzkiej gospodarki wcześniej niż przewidziane to zostało w planie luzowania restrykcji - powiedział w środę minister zdrowia Irlandii Simon Harris.

W poniedziałek w Irlandii rozpoczął się pierwszy z pięciu etapów znoszenia ograniczeń. Do pracy mogą wrócić osoby wykonujące zajęcia na zewnątrz. Otwarte zostały m.in. sklepy z materiałami budowlanymi, z narzędziami, ogrodnicze, warsztaty samochodowe, zaś ludzie mogą się spotykać na zewnątrz w grupach do czterech osób.

"Mam wrażenie, że dobrze sobie radzimy ze znoszeniem ograniczeń. Myślę, że są powody do ostrożnego optymizmu" - powiedział Harris w rozmowie z Reutersem, odnosząc się do pytania, kiedy kraj będzie mógł przejść do fazy drugiej.

Właściciele pubów, które zgodnie z planem otwarte miałyby być dopiero 10 sierpnia, wskazują, że wobec postępów w zwalczaniu epidemii mogłoby to nastąpić szybciej. Harris powiedział, że jest otwarty na kwestię tego, które sektory kiedy zostaną ponownie otwarte, ale zachowana zostanie trzytygodniowa przerwa między poszczególnymi etapami, aby monitorować wszelkie zmiany w rozprzestrzenianiu się wirusa.

"Jeśli wszystko z wirusem będzie dobrze, czy można byłoby przyjrzeć się czemuś w fazie czwartej i przenieść to do fazy trzeciej? Teoretycznie tak, ale wszystkie etapy są uzależnione od potencjalnego ryzyka i wszystko będzie zależeć od tego, jak to wpłynie na aktywność (wirusa)" - mówił Harris. Podkreślił też, że ważne jest, aby szkoły zostały otwarte zgodnie z planem we wrześniu.

Tymczasem wieczorem ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 11 osób i wykryto 64 nowe zakażenia. W obu przypadkach są to liczby podobne do tych z ostatnich kilku dni, co wskazuje na utrzymywanie się trendu spadkowego. Dotychczas w Irlandii z powodu Covid-19 zmarło 1571 osób, zaś liczba wszystkich wykrytych zakażeń wynosi 24 015. Jednak już ponad 21 tys. zakażonych pokonało koronawirusa.

Bartłomiej Niedziński