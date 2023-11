Irlandia: Najbardziej charakterystyczny most w Dublinie podświetlony na biało-czerwono

Na biało-czerwono podświetlony został w sobotę wieczorem most im. Samuela Becketta w Dublinie. W ten sposób władze irlandzkiej stolicy uczciły obchodzone tego dnia przez Polaków Narodowe Święto Niepodległości.

Most im. Samuela Becketta jest najbardziej charakterystycznym z 24 mostów na rzece Liffey w Dublinie - ma kształt harfy, która jest narodowym symbolem Irlandii. Z kolei jego patronem jest najsłynniejszy dramaturg irlandzki i laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Liczący 123 metry długości most został zaprojektowany przez znanego hiszpańskiego architekta Santiago Calatravę. Został oddany do użytku w 2009 r., co czyni go drugim najmłodszym mostem w Dublinie.

Z kolei w niedzielę w południe w Dublinie już po raz czwarty odbędzie się polski Bieg Niepodległości.

Według wyników przeprowadzonego w kwietniu 2022 r. spisu powszechnego, w Irlandii mieszkało wówczas 93,7 tys. Polaków i stanowili oni największą grupę cudzoziemców w tym kraju.