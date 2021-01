Irlandia: Najwyższa dzienna liczba zakażeń koronawirusem - prawie 5 tys.

Rekordową liczbę 4962 nowych przypadków koronawirusa wykryto w ciągu ostatniej doby w Irlandii, wskutek czego ich łączny bilans przekroczył 100 tysięcy - podało w niedzielę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. Zarejestrowano też siedem kolejnych zgonów.

To trzeci dobowy rekord zakażeń w ciągu ostatnich trzech dni w Irlandii. Jeszcze w piątek informowano o 1754 wykrytych zakażeniach, co było wzrostem w stosunku do poprzedniego rekordu o 36 przypadków. W sobotę bilans wynosił już 3394. Niedzielny jest prawie trzykrotnie wyższy od piątkowego. W efekcie łączna liczba zakażeń wykrytych od początku epidemii wynosi obecnie 101 887.

Liczba zgonów jest natomiast zbliżona do średniej z ostatnich siedmiu dni. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w Irlandii 2259 osób.

"Obserwujemy naprawdę znaczący wzrost liczby zakażeń, co prowadzi do bardzo szybkiego wzrostu zarówno liczby hospitalizacji, jak i przyjęć na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Liczba osób z Covid-19 przebywających w szpitalach wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do tego dnia w ubiegłym tygodniu, podobnie jak liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT). Pamiętajmy, że za każdą statystyką szpitalną i liczbą osób przebywających na OIT stoi realna osoba, taka jak ty, z rodziną, która się o nią troszczy i zespołem pracowników służby zdrowia zaangażowanych w ochronę jej życia" - powiedział naczelny lekarz kraju Tony Holohan.

W związku z nową odmianą koronawirusa w Irlandii rozpoczął się w czwartek kolejny lockdown, który ma potrwać co najmniej do 31 stycznia.