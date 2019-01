Irlandia nie planuje twardej granicy z Irlandią Północną po brexicie

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała 15 stycznia przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia W. Brytanii z UE.

Irlandzka minister ds.europejskich powiedziała w niedzielę, że Wielka Brytania niezależnie od brexitu ma zobowiązania wynikające z Porozumień Wielkopiątkowych, które chronią "niewidoczną granicę" pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną.

"Jeśli chodzi o nas, nie planujemy granicy, nigdy nie planowaliśmy granicy, ponieważ nie jest to coś, co możemy poprzeć"- powiedziała w niedzielę Helen McEntee.

Porozumienie Wielkopiątkowe, którego celem było zakończenie konfliktu w Irlandii Północnej, zostało zawarte 10 kwietnia 1998 przez rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii, a następnie kontrasygnowane przez główne partie polityczne Irlandii Północnej.



Już wcześnie premier Irlandii Leo Varadkar mówił, że brexit podważa pokojowe Porozumienie Wielkopiątkowe i psuje stosunki między Irlandią i Wielką Brytanią.



W piątek premier ostrzegł przed możliwością powrotu wojska na granicę z Irlandią Północną w razie chaotycznego brexitu - wyjścia W. Brytanii z UE bez umowy. Wskazał, że fizyczna infrastruktura graniczna mogłaby być celem dla terrorystów.



Przed kilkunastoma dniami w 84-tysięcznym Londonderry w Irlandii Północnej doszło do eksplozji samochodu pułapki. Eksperci oceniali, że za atak jest najprawdopodobniej odpowiedzialna organizacja Nowa IRA, która nie uznaje podpisanego w 1998 roku Porozumienia Wielkopiątkowego, które zakończyło trwający ponad trzy dekady krwawy konflikt między probrytyjskimi unionistami a irlandzkimi republikanami.



Brytyjska Izba Gmin zagłosowała 15 stycznia przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia W. Brytanii z UE. W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub jakiegokolwiek alternatywnego rozwiązania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.

