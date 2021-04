Irlandia: Obowiązkowa kwarantanna w hotelu po przyjeździe m.in. z Francji, Włoch i USA

Irlandia rozszerzyła w piątek wieczorem obowiązek odbywania 12-dniowej płatnej kwarantanny w wyznaczonych hotelach na przyjeżdżających z 16 kolejnych państw, w tym z Francji, Włoch, Belgii, USA i Kanady. Do tej listy nie została dopisana Polska.

Dotychczas jedynym państwem Unii Europejskiej, po przyjeździe z którego Irlandia wymagała odbycia kwarantanny w hotelu, była Austria. W piątek wieczorem irlandzki rząd rozciągnął ten obowiązek na przyjeżdżających z czterech kolejnych państw UE - z Francji, Włoch, Belgii i Luksemburga, a także m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ukrainy i Turcji. W przypadku wszystkich nowo dopisanych państw i terytoriów obowiązek odbycia kwarantanny w hotelach wejdzie w życie w najbliższy czwartek o godz. 4 rano.

Ponieważ z liczącej dotychczas 59 pozycji listy zdjęte zostaną Albania, Izrael i St. Lucia, obowiązkowa kwarantanna w hotelach będzie dotyczyła przyjazdów z 72 państw i terytoriów - po 21 z Afryki i łącznie z obu Ameryk, 17 z Europy, 12 z Azji oraz jednego z Oceanii.

Kwarantannę w hotelach muszą odbyć osoby, które były w którymkolwiek z krajów z listy w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Irlandii. Trwa ona 12 dni, choć może zostać skrócona do 10, jeśli przeprowadzony w tym dniu test na obecność koronawirusa da wynik negatywny. Koszt kwarantanny, który obejmuje zakwaterowanie z wyżywieniem, transport z lotniska do hotelu, ochronę i testy, to 1850 euro. Wymóg kwarantanny dotyczy także podróżnych, którzy przyjechali do Irlandii bez negatywnego wyniku testu typu PCR, co jest warunkiem wjazdu do kraju. W ich przypadku kwarantanna trwa do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu, a jej koszt to 150 euro dziennie.

Obowiązek odbycia kwarantanny w hotelach po przyjeździe z krajów wysokiego ryzyka wszedł w życie 26 lutego. W związku ze znaczącym rozszerzeniem listy irlandzki rząd poinformował w piątek, że zamierza zwiększyć liczbę dostępnych miejscy w hotelach, w których odbywana jest kwarantanna, z obecnych 654 do ponad 1100.

Bartłomiej Niedziński