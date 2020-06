Irlandia: Od poniedziałku druga faza luzowania restrykcji z powodu epidemii

Od poniedziałku zaczyna się w Irlandii druga faza luzowania restrykcji wprowadzanych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa. Ze względu na dotychczasowe postępy, w drugiej fazie zostaną wprowadzone niektóre działania, które początkowo planowano na później.

Od poniedziałku mieszkańcy Irlandii mogą się przemieszczać po terenie całego hrabstwa, w którym mieszkają, lub w odległości do 20 km od domu, jeśli przekraczają granice hrabstw (do tej pory możliwe było tylko poruszanie się w promieniu 5 km od domu). Możliwe będą spotkania do sześciu osób z różnych gospodarstw domowych - zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

Osoby powyżej 70. roku życia oraz te, które z powodu innych chorób znajdują się w grupie szczególnego ryzyka, powinny pozostawać w domach tak dużo, jak to możliwe, ale mogą przyjmować w domach gości w niewielkich liczbach i przy zachowaniu odległości 2 metrów. Zakupy powinny robić w specjalnie wyznaczonych dla nich godzinach.

Wszystkie sklepy będą mogły być otwarte od poniedziałku, choć centra handlowe mogą wznowić działalność dopiero 15 czerwca. Muszą też wprowadzić zróżnicowane godziny otwarcia i podjąć stosowne kroki, by klienci nie gromadzili się w strefach gastronomicznych czy na ławkach.

Dozwolone będzie też otwarcie wszystkich bibliotek publicznych i placów zabaw dla dzieci. Mogą odbywać się zorganizowane ćwiczenia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, kulturalne lub społeczne dla maksymalnie 15 osób, zaś zawodowi sportowcy mogą wznowić treningi. Do 25 zwiększy się maksymalna dopuszczona liczba osób uczestniczących w pogrzebach.

W mocy pozostają natomiast zalecenia, aby pracować z domu, jeśli jest to możliwe, oraz by unikać komunikacji publicznej, a jeśli się z niej korzysta - by zasłaniać twarz, co dotyczy też innych zamkniętych przestrzeni publicznych. Zalecane jest także powstrzymywanie się od podróży zagranicznych, o ile nie są one niezbędne, a przyjeżdżający do Irlandii powinny izolować się przez 14 dni, choć na razie nie jest to prawny obowiązek.

Irlandzki rząd początkowo planował pięć faz znoszenia restrykcji, ale w tym tygodniu - w związku z zadowalającym postępem w walce o zatrzymanie epidemii - zdecydował się skrócić ten proces do czterech faz. Są one wprowadzane w trzytygodniowych odstępach.

Ministerstwo zdrowia tymczasem podało w niedzielę po południu, że w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarła jedna osoba i wykryto 25 nowych zakażeń. To oznacza 11. kolejny dzień z jednocyfrową liczbą zmarłych i szósty, gdy nowych zakażeń jest mniej niż 50. Ogółem od początku epidemii w Irlandii na Covid-19 zmarło 1679 osób, zaś zakażenie koronawirusem wykryto u 25 201, z czego ponad 22,7 tys. już wyzdrowiało.

