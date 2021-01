Irlandia: Od soboty obowiązek testu na obecność koronawiusa przed przyjazdem

Od soboty wszyscy przyjeżdżający do Irlandii będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - ogłosił we wtorek rząd tego kraju. We wtorek poinformowano też o 46 nowych zgonach z powodu Covid-19 - to najwyższy dobowy bilans od kwietnia.

Do tej pory obowiązek wykonania testu przed przyjazdem do Irlandii dotyczył tylko osób podróżujących z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki, krajów, gdzie wykryto nowe, bardziej zakaźne odmiany koronawirusa. Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Irlandii. Z obowiązku tego będą zwolnieni przewoźnicy w transporcie pasażerskim i towarowym, funkcjonariusze policji na służbie oraz dzieci poniżej 6. roku życia.

Jak ogłosił irlandzki rząd, podróżni z Wielkiej Brytanii i RPA nadal będą musieli się izolować przez 14 dni po przyjeździe, nawet jeśli już na terenie Irlandii wykonają kolejny test.

Podróżni z krajów, które są oznaczone przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) kolorem czerwonym i szarym oraz ze wszystkich krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą przez 14 dni po przyjeździe ograniczać przemieszczanie się. Okres ten może jednak zostać skrócony w przypadku wykonania testu nie wcześniej niż w piątym dniu po przyjeździe.

Natomiast podróżni z krajów oznaczonych na żółto i zielono nie muszą ograniczać przemieszczania się, a jedynie przestrzegać ogólnych restrykcji epidemicznych. Obecnie dotyczy to tylko przyjazdów z Finlandii, Islandii, większości terytorium Norwegii i Grecji.

Tymczasem we wtorek poinformowano, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 46 zgonów na Covid-19 i wykryto 3086 nowych zakażeń koronawirusem. Niepokojąco duża jest liczba zgonów - to najwyższy bilans od końca kwietnia, zaś od połowy maja tylko raz, w ostatni piątek, zdarzyło się, by osiągnięty został poziom 20 ofiar śmiertelnych. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w Irlandii 2397 osób.

Wygląda natomiast, że po serii rekordów w pierwszych dniach roku spada tempo przyrostu nowych zakażeń. Podany we wtorek bilans jest najniższym od 1 stycznia, zaś od rekordowego sprzed czterech dni jest mniejszy o 5162. Od początku epidemii w Irlandii stwierdzono 155 591 zakażeń SARS-CoV-2.

Bartłomiej Niedziński