Irlandia oskarża Borisa Johnsona o sabotowanie procesu pokojowego

Rząd irlandzki oskarżył Borisa Johnsona o próbę sabotowania procesu pokojowego w Irlandii Północnej „jednostronnym prowokacyjnym aktem” opartym na fałszywych twierdzeniach o porozumieniu wielkopiątkowym.

Czytaj też: Brytyjski rząd przedstawił projekt ustawy o rynku wewnętrznym Byrne powiedział programowi BBC Radio 4 Today: - To całkowicie niedopuszczalny sposób prowadzenia interesów. Cenimy sobie bardzo bliskie stosunki z Wielką Brytanią. Są one absolutnie niezbędne dla powodzenia procesu pokojowego, podobnie jak brak twardej granicy Jego zdaniem działanie brytyjskiego rządu to „ jednostronny, prowokacyjny akt, który jest… wyjątkowo bezprecedensowy".- Nie można pozwolić, aby jedna strona, w jakimkolwiek aspekcie skomplikowanych relacji na dwóch wyspach, zdecydowała się na jednostronną zmianę - dodał.Byrne wezwał Johnsona do ponownego przemyślenia i uświadomienia sobie, że zagraża procesowi pokojowemu, którego osiągnięcie wymagało dziesięcioleci ciężkiej pracy.Rozmowy handlowe między UE a Wielką Brytanią będą kontynuowane w przyszłym tygodniu, jednak perspektywy wyjścia z impasu nie rysują się dobrze.