Irlandia Płn.: Hillary Clinton mianowana rektorem honorowym uniwersytetu w Belfaście

Była sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton została mianowana rektorem honorowym słynnego Queen's University w Belfaście w Irlandii Płn. - ogłosiła uczelnia w czwartek. Clinton to pierwsza w historii tego uniwersytetu kobieta na tym stanowisku.

Clinton, która kandydowała w 2016 roku w wyborach prezydenckich w USA i której Queen's University nadał w 2018 roku honorowy doktorat, obejmie urząd honorowego rektora irlandzkiego uniwersytetu na pięć lat.

W akcie nominacyjnym podkreśla się m.in. "wybitny wkład" małżonka pani Clinton, prezydenta Billa Clintona, w proces pokojowy w brytyjskiej prowincji, który przyczynił się do podpisania w 1988 roku słynnego porozumienia z 1988 roku. Położyło ono kres trzydziestoletniemu konfliktowi w Irlandii Północnej.

Sama Clinton kilkakrotnie podróżowała do Irlandii Północnej jako pierwsza dama USA podczas rozmów, które doprowadziły do zawarcia porozumienia, zwanego wielkopiątkowym, a później jako sekretarz stanu odwiedzała Belfast, by wyrazić poparcie dla tego porozumienia. W wydanym oświadczeniu mianowanie jej na rektora honorowego oceniła jako "wielki zaszczyt".

Rektor honorowy prestiżowego Queen's University to funkcja w głównej mierze honorowa. Do najważniejszych zadań Clinton będzie należało przewodniczenie ceremonii przyznania dyplomów, a także działanie w roli doradcy i ambasador uczelni.