Irlandia Płn.: Zmarł Seamus Mallon, jeden z architektów porozumienia wielkopiątkowego

Seamus Mallon, były zastępca premiera Irlandii Północnej, jeden z architektów porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, zmarł w piątek w wieku 83 lat - poinformowało jego ugrupowanie Socjaldemokratyczna Partia Pracy (SDLP).

Mallon był czołowym przedstawicielem tej partii, która doprowadziła do zawarcia 10 kwietnia 1998 roku porozumienia wielkopiątkowego (Good Friday Agreement) zmierzającego do rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej. Porozumienie to zostało przyjęte przez rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii i potwierdzone przez główne partie polityczne Irlandii Północnej.

Kończyło ono trzy dekady przemocy między katolikami chcącymi połączenia z Irlandią i protestanckimi unionistami dążącymi do pozostania Irlandii Północnej w ramach Zjednoczonego Królestwa. W konflikcie tym zginęło 3 600 osób.

Mallon był od lat 60. działaczem ruchu na rzecz praw obywatelskich w Irlandii Północnej. Przez dwie dekady był wiceszefem SDLP, największej partii w Irlandii Północnej, gdy kierował nią John Hume, a także zastępcą północnoirlandzkiego premiera Davida Trimble'a z rywalizującej z jego ugrupowaniem Ulsterskiej Partii Unionistycznej. Za wkład w podpisanie porozumienia Hume i Trimble otrzymali w 1998 roku Pokojową Nagrodę Nobla.

"Irlandia straciła jednego z najgorętszych orędowników sprawiedliwości, równości i pokoju. Seamus Mallon był żywiołem" - napisał w oświadczeniu lider SDLP Colum Eastwood.

"Bardzo mi przykro z powodu odejścia wielkiego Seamusa Mallona. Wniósł niezwykły wkład w politykę i ludzi na tej wyspie. Był twardy, inteligentny i żarliwy, zawsze działał na rzecz pokoju i pojednania" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Coveney.

Brytyjski sekretarz stanu ds. Irlandii Północnej Julian Smith powiedział, że Mallon poświęcił swoją karierę polityczną na rzecz uczynienia jej lepszym miejscem do życia i wraz z Trimble'em ustawił Irlandię Północną na nowym kursie demokratycznym.