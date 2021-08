Irlandia: Po raz pierwszy od 1851 r. liczba ludności przekroczyła 5 mln

Liczba mieszkańców Irlandii wyniosła w kwietniu tego roku 5,01 mln, co oznacza, że po raz pierwszy od 1851 r. przekroczyła próg 5 mln - podał we wtorek tamtejszy Centralny Urząd Statystyczny (CSO).

Jak wyjaśniono, według spisu powszechnego z 1851 r. na całej wyspie Irlandia mieszkało 6,6 mln osób, z czego na obszarach tworzących obecnie Republikę Irlandii - 5,11 mln.

Oznacza to również, że w stosunku do najniższego punktu, który zarejestrowano w czasie spisu z 1961 r., populacja Irlandii zwiększyła się o 77 proc., czyli o 2,19 mln.

CSO podaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tzn. do kwietnia 2021 r. włącznie, liczba ludności zwiększyła się o 34 tys., co jest efektem dodatniego przyrostu naturalnego (+22,8 tys.) i dodatniego salda migracji (+11,2 tys.). Łącznie jednak jest to zauważanie mniejszy wzrost liczby ludności niż był rok wcześniej (+55,9 tys.), najniższy od 2014 r., natomiast sam przyrost naturalny jest najniższy od roku 2000.

Jeśli chodzi o migracje, to w trakcie 12 miesięcy do kwietnia, do Irlandii przyjechało 65,2 tys. osób, a wyjechało z niej 54 tys. Ale w obu grupach znaczącą część stanowili Irlandczycy - wyjechało ich z kraju 22,8 tys., natomiast 30,2 tys.

Jak zaznacza CSO, zarówno na zmniejszony przyrost naturalny, jaki i spadek liczby osób przyjeżdżających z zagranicy z zamiarem osiedlenia się w znaczący sposób wpłynęła pandemia koronawirusa.

Obywatele Irlandii stanowią 87,1 proc. jej populacji. Spośród pozostałych 12,9 proc., co przekłada się na 645,5 tys. osób, największą grupę stanowią łącznie obywatele 13 państw przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 r. i później - 261,2 tys. (CSO nie podał rozbicia na poszczególne narodowości, ale ze wcześniejszych danych wiadomo, że najliczniejszą grupę stanowią Polacy.) Nieco ponad 118 tys. to Brytyjczycy, niespełna 86 tys. obywatele 13 "starych" państw UE, zaś 180,2 tys. - obywatele innych krajów.

