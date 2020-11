Irlandia: Po raz pierwszy od września mniej niż 300 nowych zakażeń koronawirusem

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 270 nowych zakażeń koronawirusem, co jest pierwszym przypadkiem od końca września, by bilans był niższy od 300, oraz zarejestrowano jeden nowy zgon z powodu Covid-19 - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Podjęte przez irlandzki rząd działania - podniesienie na początku października poziomu zagrożenia koronawirusem z drugiego na trzeci oraz wprowadzenie od 22 października piątego, najwyższego - coraz wyraźniej przynoszą efekty.

Poniedziałkowy bilans jest dwukrotnie mniejszy niż ten z niedzieli i prawie dwukrotnie niższy od średniej dobowej z minionego tygodnia. W ciągu siedmiu dni do 6 listopada włącznie ta średnia wynosiła 513 infekcji, podczas gdy w trakcie poprzednich siedmiu dni było to 836, a jeszcze poprzednich, czyli do 23 października włącznie - 1124.

Zmniejszenie liczby zakażeń nie przełożyło się jeszcze na spadek liczby zgonów. W ciągu siedmiu dni do 6 listopada z powodu Covid-19 zmarły 33 osoby, podczas gdy w czasie poprzedniego siedmiodniowego okresu było to 30, a jeszcze wcześniej - 37.

Dotychczasowy bilans epidemii w Irlandii to 65 659 zachorowań i 1948 ofiar śmiertelnych.

Piąty stopień zagrożenia koronawirusem oznacza powrót z niewielkimi modyfikacjami do takiego lockdownu, który wprowadzony został pod koniec marca w odpowiedzi na pierwszą falę epidemii. Ma on obowiązywać przez sześć tygodni, choć po czterech nastąpi przegląd sytuacji.

Bartłomiej Niedziński