Irlandia: Po raz pierwszy w tym roku otwarto puby i restauracje

W Irlandii od poniedziałku otwarte mogą być - po raz pierwszy od świąt Bożego Narodzenia - puby, bary i restauracje. W ramach kolejnego etapu znoszenia restrykcji koronawirusowych podniesiono także limit osób, które mogą się spotykać.

Puby, bary i restauracje na razie mogą obsługiwać klientów tylko na zewnątrz i w grupach do sześciu osób, nie ma natomiast wymogu, by alkohol był zamawiany wyłącznie z posiłkiem, tak jak to było w zeszłym roku.

Również po raz pierwszy w tym roku otwarte mogą być od poniedziałku kina, teatry, parki rozrywki, oraz - tylko do indywidualnych ćwiczeń - siłownie i baseny.

Jeśli chodzi o spotkania, to osoby niezaszczepione mogą od teraz przyjmować w domach niezaszczepionych członków jednego innego gospodarstwa domowego, podniesiono maksymalny limit uczestników ślubów i wesel do 25, a w zorganizowanych wydarzeniach na świeżym powietrzu może brać udział do 100 osób, chyba że ich normalna pojemność wynosi 5 tys. osób, to wówczas będzie mogło uczestniczyć do 200 ludzi.

Ponadto w tym tygodniu odbędą się cztery pilotażowe wydarzenia - jeden koncert na świeżym powietrzu i trzy mecze sportowe - podczas których sprawdzone będzie, w jaki sposób można bezpiecznie przeprowadzać imprezy masowe z udziałem publiczności.

Zorganizowane wydarzenia z udziałem publiczności - nadal ograniczonym - oraz pełne otwarcie pubów, barów i restauracji ma nastąpić w kolejnym etapie znoszenia restrykcji, który jest zaplanowany na 5 lipca.

W Irlandii średnia dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem z siedmiu kolejnych dni od połowy kwietnia utrzymuje się na stałym poziomie 415-450, zaś od początku czerwca nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19. Łączny bilans epidemii w Irlandii to ponad 264 tys. zakażeń i 4941 zmarłych.

Bartłomiej Niedziński