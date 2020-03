Irlandia: Po wykryciu 4 nowych przypadków bilans zakażeń wzrósł do 6

Cztery nowe przypadki koronawirusa potwierdzono w środę wieczorem w Irlandii, wskutek czego liczba zakażonych w tym kraju wzrosła do sześciu - poinformowały władze medyczne.

Wszystkie cztery osoby - dwie kobiety i dwóch mężczyzn - zaraziły się koronawirusem podczas wspólnego wyjazdu do północnych Włoch, a obecnie przebywają na oddziale chorób zakaźnych w jednym ze szpitali na zachodzie kraju. Nie sprecyzowano, czy chorzy są ze sobą spokrewnieni.

Poprzednie dwa przypadki koronawirusa w Irlandii wykryto we wschodniej części kraju.

Naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan w rozmowie z publiczną stacją RTE powiedział, że nie uważa, by w efekcie nowych zakażeń należało wprowadzać kolejne ograniczenia w podróżowaniu. Uważa też, że nie ma obecnie powodu, by odwoływać paradę z okazji dnia św. Patryka, która co roku przyciąga 17 marca do Dublina tysiące turystów.

Również w środę dwa nowe przypadki koronawirusa potwierdzono we wschodzącej w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandii Północnej, co zwiększyło bilans zakażeń do 3 przypadków. Tym samym na całej wyspie Irlandia zakażonych jest dziewięć osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński