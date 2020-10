Irlandia: Prawie 1100 nowych zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku epidemii

Rekordową liczbę 1095 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Irlandii - podało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Zarejestrowano też kolejnych pięć zgonów z powodu Covid-19.

Do tej pory tylko trzy razy zdarzyło się, by dobowa liczba infekcji w Irlandii przekroczyła 1000. Dwa z tych przypadków miały miejsce w połowie kwietnia, gdy trwał szczyt pierwszej fazy epidemii, zaś trzeci w ostatnią sobotę, gdy liczba zakażeń, oscylująca przez kilka poprzednich dni w okolicach 600, skoczyła do 1012. Rekordem pozostawało jednak 1040 infekcji z połowy kwietnia.

W efekcie całkowity bilans epidemii w Irlandii wzrósł do 45 243 zachorowań i 1835 ofiar śmiertelnych.

"Dziś ponownie mamy dobową liczbę nowo potwierdzonych przypadków powyżej 1000. Ta sytuacja jest niezwykle niepokojąca. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania. Każdy z nas musi ograniczyć kontakt z innymi ludźmi tak bardzo, jak to tylko możliwe, co oznacza pozostanie w domu, pracowanie z domu, jeśli to możliwe, zachowywanie fizycznego dystansu i zaprzestanie spotkań towarzyskich, które nie są niezbędne" - oświadczył naczelny lekarz kraju Tony Hollohan.

Mimo rekordu, liczba zakażeń w Irlandii nadal jest niższa niż w sąsiedniej, mającej 2,5-krotnie mniejszą populację, Irlandii Północnej. W tej brytyjskiej prowincji poinformowano w środę o 1217 wykrytych zakażeniach, co również jest największą liczbą od początku epidemii, zaś tamtejszy rząd ogłosił, że w piątek rozpocznie się czterotygodniowy lockdown, aby powstrzymać wzrost zakażeń.

W Irlandii od tygodnia obowiązuje trzeci poziom zagrożenia koronawirusem w pięciostopniowej skali. Wprowadzając go, rząd odrzucił rekomendację rady ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET), która sugerowała przejście od razu do piątego poziomu.

Bartłomiej Niedziński