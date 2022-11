Irlandia przedłoży wniosek, by przewodniczącym Eurogrupy został na drugą kadencję Paschal Donohoe

Dublin przedłoży wniosek, by przewodniczącym Eurogrupy został na drugą kadencję minister finansów Irlandii Paschal Donohoe, mimo iż nie będzie już szefem resortu, gdy w styczniu dobiegnie końca jego mandat w Eurogrupie - poinformował w piątek irlandzki rząd.

Donohoe, który jest politykiem chadeckiej Fine Gael, został szefem tego nieformalnego gremium ministrów finansów z państw stosujących euro, w lipcu 2020 roku.

Irlandzki rząd poinformował, że jeśli będzie ponownie wybrany na to stanowisko, to Irlandia będzie miała w Eurogrupie dwóch przedstawicieli, ponieważ Donohoe ma zgodnie z umową koalicyjną zamienić się w grudniu stanowiskami z obecnym ministrem wydatków publicznych Michaelem McGrathem.

Skomplikuje to szanse Donohoe na ponowny wybór na szefa Eurogrupy, ponieważ funkcję taką pełni zazwyczaj minister finansów - wyjaśnia Reuters.

Donohoe w 2013 roku został ministrem odpowiedzialnym za sprawy europejskie, by potem pełnić funkcje ministra transportu, turystyki i reform. Później, od maja 2016 roku, był ministrem wydatków publicznych i reform. Stanowisko szefa resortu finansów pełni od połowy 2017 roku.

W poniedziałek Eurogrupa poprosi rządy państw unii walutowej o przedstawienie swoich kandydatów na nieformalną funkcję szefa ministrów finansów krajów unii walutowej.

Eurogrupa to nieformalny organ, który ma przede wszystkim ściśle koordynować politykę gospodarczą państw strefy euro. Zbiera się zwykle raz w miesiącu - w przeddzień posiedzenia Rady UE do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). W posiedzeniach Eurogrupy uczestniczą m.in. komisarz UE do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego.