Irlandia: Przybyło już 10 tys. uchodźców z Ukrainy, rząd spodziewa się 30-40 tys.

Do Irlandii przybyło do tej pory ponad 10 tys. uchodźców z Ukrainy, rząd spodziewa się, że do końca marca ta liczba wzrośnie do 20 tys., zaś do końca kwietnia - do 30-40 tys. - poinformował we wtorek wicepremier Irlandii Leo Varadkar.

"To może być z łatwością 30-40 tys., może więcej, a w kontekście naszej populacji byłby to wzrost naszej populacji o prawie 1 proc. w ciągu kilku tygodni" - powiedział Varadkar. Ostrzegł, że tak szybki napływ uchodźców będzie miał wpływ na usługi publiczne i finanse kraju.

Zapowiedział, że w dłuższej perspektywie rząd zamierza zapewnić każdemu Ukraińcowi oddzielne zakwaterowanie, ale przyznał, że będzie to wyzwanie i "nie ma sensu udawać, że jest inaczej".

Poinformował, że na razie uchodźcy będą zakwaterowani głównie w hotelach i pensjonatach, ale władze będą starały się też przystosować inne miejsca, jak koszary wojskowe czy hale widowiskowe.

Minister spraw zagranicznych Simon Coveney potwierdził natomiast, że nie będzie limitu uchodźców z Ukrainy, których Irlandia może przyjąć. W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii Irlandia czasowo zniosła dla nich obowiązek wizowy.

Bartłomiej Niedziński