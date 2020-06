Irlandia przyspiesza znoszenie restrykcji wprowadzonych z powodu koronawirusa

Rząd Irlandii ogłosił w piątek wieczorem, że znoszenie restrykcji wprowadzonych z powodu koronawirusa, zostanie przyspieszone i większość planowanych na później kroków zostaje przeniesiona do fazy trzeciej, rozpoczynającej się 29 czerwca.

W mocy pozostanie jednak - przynajmniej do 9 lipca - zalecenie 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich przyjeżdżających z zagranicy.

Od 29 czerwca możliwe będzie wznowienie wszelkich rozgrywek sportowych, działalność mogą wznowić kina i teatry, choć z zachowaniem dystansu społecznego, otwarte zostaną baseny, siłownie i inne miejsca rekreacyjne, puby, które serwują także jedzenie, oraz restauracje, choć klienci muszą siedzieć przy stolikach, otwarte zostaną hotele, hostele, kempingi, muzea, galerie, fryzjerzy i salony piękności, a także świątynie, choć w trakcie nabożeństw wierni muszą zachowywać dystans.

Zniesione zostaną też wszelkie ograniczenia w przemieszczaniu się po kraju. Od 29 czerwca możliwe są zgromadzenia do 50 osób w pomieszczeniach zamkniętych i do 100 osób na zewnątrz, choć cały czas muszą one zachowywać dystans.

W czwartej fazie, od 20 lipca, maksymalne limity zgromadzeń zostaną podniesione do 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i 500 na zewnątrz. Potwierdzono, że zgromadzenia powyżej 5000 osób nie będą mogły się odbywać do 31 sierpnia. W czwartej fazie wznowić działalność będą mogły te puby, które nie podają jedzenia. Nastąpi też stopniowy powrót do pracy w tych firmach, których działalność została wstrzymana, choć nadal będzie zalecana praca zdalna, jeśli ktoś ma takie możliwości.

Jeśli chodzi o podróże zagraniczne, to na razie nie podano, kiedy wycofana zostanie rekomendacja, by powstrzymać się od wszelkich wyjazdów, o ile nie są one niezbędne. Co najmniej do 9 lipca pozostanie w mocy obowiązek podawania przez przyjeżdżających adresu pobytu przez 14 dni i zalecenie, by poddawać się przez ten czas kwarantannie.

W Irlandii od 28 maja dobowa liczba zgonów utrzymuje się na poziomie jednocyfrowym, przy czym w ciągu ostatnich dni nie przekraczała ona pięciu. Liczba nowo wykrytych zakażeń w od 10 dni - z jednym wyjątkiem - utrzymuje się na poziomie od kilku do kilkunastu. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło 1714 osób i wykryto 25 368 zakażeń, z czego ponad 23,3 tys. osób wyzdrowiało.

