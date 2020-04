Irlandia: Rekordowa liczba 36 nowych zgonów z powodu koronawirusa, razem 210

Kolejne 36 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Irlandii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 210 - podało we wtorek wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii.

Do tej pory tylko dwa razy zdarzyło się, by w ciągu doby liczba zmarłych przekroczyła 20 - w miniony piątek i niedzielę, przy czym było to odpowiednio 22 i 21, więc tak duży wzrost jest niepokojący. Jak podano, mediana wieku zmarłych w ciągu minionej doby to 81 lat, zaś 24 z 36 osób miało choroby współtowarzyszące.

Liczba nowych zakażeń zwiększyła się natomiast o 345 i jest to drugi dzień z rzędu, gdy ona spada. Co ważniejsze, oznacza ono, że liczba wykrytych przypadków zwiększyła się o 6,6 proc. w stosunku do poprzedniego dnia, czyli jest to najniższy wskaźnik od tygodnia.

Mimo to naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan powiedział we wtorek, że nie spodziewa się, by mógł zarekomendować poluzowanie ostrych restrykcji, które zostały wprowadzone - na razie do 12 kwietnia - w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"W tym momencie nie spodziewamy się rekomendacji w dalszej części tygodnia, że powinniśmy znieść obowiązujące środki" - oświadczył. Jak dodał, ważne jest, by czas na to, że przyniosą one efekty. Podkreślił też, że naprawdę ograniczyły one poruszanie się ludzi.

27 marca irlandzki rząd zaostrzył restrykcje w celu zatrzymania epidemii. Co najmniej do 12 kwietnia włącznie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków - niezbędnych zakupów, wizyt lekarskich, niezbędnych wizyt rodzinnych, indywidualnych ćwiczeń fizycznych lub niezbędnej pracy, która nie może być wykonywana z domu.

Prawie wszystkie sklepy zostały zamknięte, wszystkie zgromadzenia, zarówno publiczne, jak i prywatne, poza członkami jednego gospodarstwa domowego, zostały zabronione, a osoby powyżej 70. roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe mają obowiązek całkowitego przebywania w swoich domach.

Nowe restrykcje przewidują także, że z transportu publicznego korzystać mogą tylko osoby wykonujące kluczowe zawody, zaś pozostałe osoby nie mogą się oddalać od domu na więcej niż 2 km.

