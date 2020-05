Irlandia: Ryanair chce wznowić od lipca 40 proc. swych lotów

Irlandzkie tanie linie lotnicze Ryanair poinformowały we wtorek, ze zamierzają od 1 lipca wznowić 40 proc. swych rozkładowych lotów, jeśli złagodzone zostaną restrykcje w komunikacji powietrznej wewnątrz UE, a na lotniskach będzie się przestrzegać zasad prewencji koronawirusowej.

W ten sposób Ryanair realizowałby codziennie blisko 1000 rejsów, obsługując 90 proc. swych połączeń sprzed kryzysu.

Pod koniec marca ten największy europejski niskobudżetowy przewoźnik powietrzny niemal całkowicie zawiesił ruch własnych samolotów i obecnie oferuje tylko około 30 regularnych lotów dziennie - wyłącznie na obszarze Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz kontynentalnej części Europy.

By zmniejszyć ryzyko infekcji, pasażerowie Ryanair mają nosić maski ochronne przez cały czas przebywania w terminalach lotniskowych i w samolotach. Już przy wejściu do terminala będzie im mierzona temperatura. By przed pokładowymi toaletami nie tworzyły się kolejki, na skorzystanie z nich potrzebna będzie zgoda personelu kabinowego.

Ponadto w lipcu i sierpniu pasażerowie będą musieli podawać swe dane kontaktowe i przewidywany czas pobytu w miejscu, do którego się udają.