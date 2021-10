Irlandia: Rząd planuje w budżecie na 2022 r. wzrost wydatków i spadek deficytu

Dzięki wyższemu niż zakładano wzrostowi gospodarczemu Irlandia będzie w stanie w 2022 r. nieco zwiększyć wydatki budżetowe i trochę obciąć podatki, a zarazem zredukować deficyt budżetowy - zapowiedział we wtorek minister finansów Paschal Donohoe.

"Nasze wysiłki przyniosły efekty. Nasza solidarność i wspólny cel uratowały życie ludzi. Nasz kraj sięga teraz po lepszą, jaśniejszą przyszłość. Wchodzimy teraz w nową fazę" - powiedział Donohoe parlamentowi przedstawiając projekt budżetu na przyszły rok.

Zgodnie z nim, przyszłoroczny wzrost gospodarczy Irlandii wyniesie 6,5 proc. PKB. To ok. dwa razy więcej niż przewidywano jeszcze kilka miesięcy temu, co da rządowi pewne pole manewru do zwiększenia wydatków budżetowych, by pomóc ludziom zmagającym się ze skutkami epidemii oraz rosnącymi kosztami życia, ale bez zwiększania zadłużenia państwa.

Ta dodatkowo wygospodarowana kwota w budżecie wynosi 4,7 mld euro, z czego 4,2 mld euro to zwiększone wydatki, a 500 mln euro - koszt obniżenia podatków. W ramach tych pierwszych emerytury, zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki rodzicielskie podniesione zostaną o 5 euro tygodniowo, o 5 euro wzrośnie dopłata do energii, pensja minimalna wzrośnie o 30 eurocentów do poziomu 10,5 euro za godzinę, a osoby w wieku 19-23 lata będą miały dofinansowane w 50 proc. koszty transportu publicznego. Ponadto do kwietnia utrzymany zostanie program dofinansowania pensji dla tych pracowników, których pracodawcy zostali dotknięci skutkami pandemii. Rząd zamierza też zatrudnić dodatkowych 800 policjantów.

Jeśli chodzi o podatki, to m.in. o 1500 euro zostanie podniesiony górny próg zarobków pozwalający na pozostanie w podstawowej stawce PIT, nieznacznie zwiększony zostanie poziom maksymalnych ulg, do końca sierpnia utrzymana zostanie obniżona do 9 proc. stawka VAT dla branży gastronomiczno-hotelarskiej, którą wprowadzono, by pomóc jej w czasie pandemii, a osoby pracujące z domu będą miały możliwość odliczenia 30 proc. kosztów energii, ogrzewania i internetu.

Mimo tych dodatkowych wydatków i ulg, rząd przewiduje, że deficyt budżetowy spadnie z prognozowanych w tym toku 5,9 proc. PKB do 3,4 proc. w przyszłym roku, zaś dług publiczny ze 106 proc. PKB w tym roku do 99 proc. w 2022 r.

Autor: Bartłomiej Niedziński