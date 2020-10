Irlandia: Rząd podniesie zagrożenie koronawirusem do poziomu 3, a nie do 5

Rząd Irlandii odrzucił w poniedziałek wieczorem rekomendację rady ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET), by podnieść poziom zagrożenia koronawirusem do najwyższego, piątego stopnia i zamiast tego zdecydował, by w całym kraju wprowadzić trzeci stopień.

Trzeci stopień zagrożenia wejdzie w życie o północy z wtorku na środę na razie na trzy tygodnie, po czym rząd ponownie oceni sytuację. Podwyższeniu stopnia zagrożenia ma towarzyszyć bardziej rygorystyczne egzekwowanie wprowadzanych restrykcji. Do tej pory trzeci stopień obowiązywał tylko w Dublinie i najbardziej wysuniętym na północ hrabstwie Donegal.

Rząd po raz pierwszy odrzucił rekomendację NPHET. Jej przyjęcie oznaczałoby niemal powrót do całkowitej blokady kraju, jaka miała miejsce w pierwszej fazie epidemii. We wprowadzonej w połowie września pięciostopniowej skali zagrożenia najwyższy poziom oznacza, że zabronione byłyby wszelkie wizyty domowe, wszelkie spotkania rodzinne i towarzyskie, wszelkie zgromadzenia w zamkniętych przestrzeniach, zamknięte byłyby sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają niezbędne artykuły. Bary, puby, kawiarnie i restauracje mogłyby tylko sprzedawać produkty na wynos lub z dostawą, odwołane byłyby wszystkie rozgrywki sportowe, w tym na poziomie zawodowym, zaś ludzie mogliby się oddalać w celu aktywności fizycznej jedynie na odległość 5 km od domu.

Restrykcje na trzecim poziomie zagrożenia obejmują ograniczenie wizyt w domach do członków jednego gospodarstwa domowego, zakaz spotkań towarzyskich i rodzinnych, zakaz zgromadzeń w zamkniętych przestrzeniach i ograniczenie uczestników ceremonii ślubnych do 25 osób. Rozgrywki sportowe mogą się odbywać tylko na poziomie zawodowym, ale bez udziału publiczności, zaś bary, puby, kawiarnie i restauracje mogą pozostać otwarte, ale z dodatkowymi ograniczeniami w zakresie przyjmowania klientów wewnątrz lokali.

W poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia Irlandii poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykryto 518 nowych zakażeń koronawirusem, co jest drugą najwyższą liczbą od końca kwietnia. To także o prawie 80 więcej niż średnia dobowa z ostatniego tygodnia. Nie zanotowano natomiast żadnego zgonu z powodu Covid-19. Całkowity bilans epidemii w Irlandii to 38 0549 infekcji i 1810 ofiar śmiertelnych.

Bartłomiej Niedziński