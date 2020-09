Irlandia: Rząd podniósł zagrożenie wirusowe w Dublinie i ogłosił dodatkowe restrykcje

Rząd Irlandii ogłosił w piątek podniesienie zagrożenia koronawirusem w stolicy kraju Dublinie do 3. poziomu w pięciostopniowej skali, co oznacza wprowadzenie dodatkowych restrykcji. Zaczną one obowiązywać o północy z piątku na sobotę.

We wtorek irlandzki rząd, w ramach średnioterminowego planu walki z epidemią, wprowadził pięciostopniową skalę zagrożenia wirusem. Wskazuje ona, jakie obostrzenia obowiązywać mają w zależności od aktualnego poziomu zagrożenia. Do tej pory cały kraj znajdował się na drugim poziomie. Jednak w piątek zgodnie z przewidywaniami zagrożenie w Dublinie, gdzie nowych przypadków koronawirusa jest najwięcej, zostało podniesiono do poziomu trzeciego.

Restrykcje na poziomie trzecim oznaczają, że wizyty w domach są ograniczone do członków jednego innego gospodarstwa domowego, nie są możliwe żadne spotkania towarzyskie w pomieszczeniach zamkniętych, na otwartych przestrzeniach maksymalna liczba osób, które mogą się spotkać zostaje ograniczona do 15 osób, wesela muszą być ograniczone do 25 osób, nie mogą się odbywać żadne wydarzenia w pomieszczeniach zamkniętych, czyli z powrotem zostają zamknięte kina, muzea czy galerie, nie mogą się odbywać żadne rozgrywki sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego, restauracje, puby, bary i kawiarnie mogą pozostać otwarte, ale z dodatkowymi ograniczeniami, nie mogą się też odbywać nabożeństwa, choć kościoły i inne świątynie pozostaną otwarte dla indywidualnych modlitw. Zalecane jest ograniczenie przemieszczania się do minimum i niewyjeżdżanie bez uzasadnionego powodu poza granice hrabstwa.

"Wiem, że te ograniczenia rozzłoszczą wiele osób, ale dostaliśmy bardzo jasną radę, że one ratują życie" - oświadczył, ogłaszając restrykcje premier Micheal Martin. Dodał, że on sam jest nie tylko premierem, ale też ojcem, mężem, bratem, fanem sportu i kimś, kto lubi pójść do pubu z przyjaciółmi, więc dotkną go tak samo jak innych.

"Jako naród, w całej naszej historii, przeszliśmy przez wszelkie próby i trudy. I tę też przejdziemy. Wielką odpowiedzialnością, która spoczywa na barkach każdego z nas, jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że kiedy to minie, będziemy mieć przy sobie jak najwięcej naszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów, żywych i w dobrym zdrowiu, aby cieszyć się lepszymi i jaśniejszymi dniami, które są przed nami" - mówił.

Dodatkowe ograniczenia w Dublinie mają obowiązywać przez co najmniej trzy tygodnie.

Późnym popołudniem ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby wykryto 253 kolejne zakażenia koronawirusem i zarejestrowano trzy zgony z powodu Covid-19. Jeśli chodzi o zakażenia, to ich liczba jest minimalnie większa od średniej z ostatnich siedmiu dni. Niemal połowa z nowo stwierdzonych infekcji ma miejsce w Dublinie.

Od początku epidemii w Irlandii wykryto 32 271 zakażeń, z czego 1792 zakończyły się zgonem chorych.

Bartłomiej Niedziński