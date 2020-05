Irlandia: Rząd przedłużył i nieco złagodził restrykcje spowodowane koronawirusem

Rząd Irlandii przedłużył w piątek o dwa tygodnie - do 18 maja - restrykcje wprowadzone w celu zatrzymania epidemii koronawirusa, ale zarazem nieco je złagodził i przedstawił plan ich dalszego znoszenia.

Jak wyjaśnił w piątek wieczorem p.o. premiera kraju Leo Varadkar, potrzebne są jeszcze kolejne dwa tygodnie daleko idących ograniczeń, by jeszcze bardziej osłabić wirusa. Ostrzegł też, że ryzyko drugiej fali epidemii cały czas istnieje, a jeśli restrykcje zostaną zniesione zbyt wcześnie, wszystko co udało się do tej pory osiągnąć, może zostać utracone.

Varadkar powiedział, że od wtorku osoby powyżej 70. roku życia, które obecnie mają całkowity zakaz opuszczania domów, będą mogły wychodzić, o ile będą unikać kontaktów z innymi ludźmi. W przypadku pozostałych osób zwiększona zostanie odległość o jaką mogą się oddalać od domów - z dwóch km do pięciu.

Przedstawił również pięcioetapowy plan znoszenia ograniczeń. Rozpocznie się on 18 maja, a poszczególne etapy mają być wprowadzane w odstępach trzytygodniowych i pod warunkiem, że epidemia cały czas będzie utrzymywana pod kontrolą. W pierwszym etapie do pracy będą mogły wrócić osoby wykonujące zajęcia na zewnątrz, np. na budowach, otwarte zostaną też sklepy ogrodnicze, z narzędziami oraz warsztaty. Ponadto małe grupy znajomych będą mogły się spotykać na zewnątrz i będzie mogła być wznowiona niektóra aktywność sportowa w małych grupach też na zewnątrz. Przywrócone zostaną również regularne wizyty lekarskie.

Varadkar zapowiedział, że w sobotę rząd spotka się, żeby rozmawiać o krokach w celu wznowienia działalności gospodarczej. Wspomniał też, że w kolejnych fazach otwarte zostaną bary, restauracje, przedszkola, kina i siłownie, ale nie sprecyzował kiedy dokładnie to nastąpi. Natomiast szkoły i uniwersytety otworzą się z powrotem dopiero wraz nowym rokiem szkolnym i akademickim, czyli we wrześniu i październiku.

Wcześniej w piątek irlandzkie ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły kolejne 34 osoby, wskutek czego łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1265. Wykryto również następne 221 zakażeń i ich liczba tym samym zwiększyła się do 20 833.

