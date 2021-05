Irlandia: Rząd przedstawił plan znoszenia restrykcji koronawirusowych

Rząd Irlandii przedstawił w piątek wieczorem plany dalszego znoszenia restrykcji koronawirusowych w okresie letnim - obejmują one wprowadzenie certyfikatu szczepionkowego, który ma umożliwić swobodne podróżowanie za granicę.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem od 2 czerwca ponownie otwarte zostaną hotele, hostele, pensjonaty i miejsca zakwaterowania z własnym wyżywieniem, a od 7 czerwca działalność mogą wznowić puby, restauracje i lokale gastronomiczne, choć na razie przyjmując klientów tylko na zewnątrz. Tego samego dnia otworzyć się mogą kina i siłownie, a liczba osób, które będą mogły się zgromadzić na imprezach na świeżym powietrzu, wyniesie 100 lub 200 w przypadku większych obiektów.

11 czerwca odbędą się trzy pilotażowe mecze z udziałem publiczności, podczas których będzie sprawdzane, w jaki sposób można bezpiecznie wznowić organizowanie imprez masowych. Od 5 lipca w restauracjach i pubach będzie można spożywać posiłki pod dachem, a w weselach będzie mogło uczestniczyć do 50 gości.

19 lipca ma zostać wprowadzony certyfikat szczepionkowy, co ma pomóc w swobodniejszym przemieszczaniu się po Unii Europejskiej, ale będzie także stosowany w przypadku przyjazdów z USA i Wielkiej Brytanii.

Od 5 sierpnia w imprezach w pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło uczestniczyć 100 osób, a w większych obiektach - 200 osób. Zniesione zostaną również ograniczenia, zgodnie z którymi w transporcie publicznym zajętych może być maksymalnie 50 proc. miejsc. Rząd ma nadzieję także, że od sierpnia będzie mógł się rozpocząć stopniowy powrót pracowników do biur.

"Jesteśmy prawie z powrotem w punkcie, w którym możemy po prostu cieszyć się zwykłymi, niezwykłymi chwilami w naszym życiu. Poczucie nadziei, ekscytacji i ulgi jest namacalne. Ale obserwując to, co dzieje się na całym świecie, wiemy oczywiście, że musimy pozostać czujni wobec tego strasznego wirusa. Wiemy, że na tej drodze było wiele zwrotów i zakrętów" - powiedział premier Micheal Martin.

"Wielokrotnie mówiłem o sile, którą można znaleźć w solidarności i o tym, że zarządzanie pandemią musi być wspólnym wysiłkiem. Ten nadchodzący miesiąc może być najważniejszym sprawdzianem tego ducha, z którym mieliśmy do czynienia od początku tej męki" - dodał.

Jeśli chodzi o certyfikaty szczepionkowe, to w ramach unijnego systemu certyfikacji osoby, które są zaszczepione, mają negatywny wynik testu lub wyleczyły się z wirusa, będą mogły swobodnie podróżować po całej UE. Ale irlandzki rząd zapowiedział, że dzieci w wieku od 7 do 18 lat nadal będą musiały mieć negatywny wynik testu przed przyjazdem do kraju, niezależnie od miejsca wyjazdu.

Ponadto pasażerowie spoza UE również będą mogli swobodnie podróżować, mając ważny dowód szczepienia, o ile kraje, z których przybywają, nie należą do grupy wysokiego ryzyka. Natomiast osoby przybywające spoza UE, które nie zostały zaszczepione, muszą mieć negatywny wynik testu i odbyć kwarantannę do czasu drugiego testu po przyjeździe. Takie samo podejście jak obowiązujące przyjeżdżających z UE będzie się odnosiło także do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W piątek władze Irlandii poinformowały o wykryciu w ciągu ostatniej doby 467 przypadków koronawirusa. Obecnie w szpitalach w związku z Covid-19 przebywa 99 osób, z czego 38 na intensywnej terapii. Od początku pandemii w Irlandii odnotowano ponad 250 tys. potwierdzonych przypadków, z powodu których zmarło 4941 osób.

Bartłomiej Niedziński