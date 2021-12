Irlandia: Rząd wprowadza nowe restrykcje covidowe

Premier Irlandii poinformował w piątek, że wszystkie lokale, w których gromadzi się większa liczba osób, takie jak puby, kina i teatry będą musiały być zamykane o godz. 20 aby zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. Zarządzenie wchodzi w życie w poniedzialek. Premier ostrzegł przed "olbrzymim wzrostem infekcji".

Ponadto liczba widzów na stadionach sportowych będzie musiała być zmniejszona o połowę do maksymalnie 5 tys. osób. We wszystkich wydarzeniach w pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło uczestniczyć najwyżej 1000 osób, lub do 50 proc. ich pojemności.

Przyjęcia ślubne będą musiały kończyć się o północy a uczestniczyć w nich będzie mogło maksymalnie 100 osób. Już wcześniej zarządzono zamknięcie klubów nocnych.

Premier Micheal Martin oświadczył w wystąpieniu telewizyjnym, że restrykcje obowiązywać będą na razie do 30 stycznia z możliwością ich przedłużenia. Zaznaczył, że wariant koronawirusa Omikron stanowi "poważne zagrożenie" dla republiki.

Martin poinformował, że w ostatnich dniach ponad jedna trzecia nowych infekcji przypada na Omikrona, który "eksploduje w całej Europie". "On jest już tutaj, jest w naszym kraju" - dodał.

"Ten wirus rozprzestrzenia się tak agresywnie we wszystkich grupach wiekowych, że będziemy świadkami wzrostu infekcji znacznie większego niż te, których byliśmy świadkami dotychczas" - ostrzegł.

W piątek wykryto w Irlandii 3 628 nowych infekcji. Od wybuchu pandemii zmarło w tym kraju 5 835 osób z powodów związanych z koronawirusem.