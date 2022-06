Irlandia: Senat uznał działania Rosji na Ukrainie za ludobójstwo

Działania prowadzone przez wojska rosyjskie na Ukrainie spełniają kryteria ludobójstwa, zatem sama rosyjska inwazja jest aktem ludobójstwa - uznał w przyjętej rezolucji Senat Irlandii (Seanad Eireann), będący wyższą izbą tamtejszego parlamentu.

W rezolucji, która została przyjęta w środę wieczorem, napisano m.in., że "działania wojsk rosyjskich spełniają kryteria ludobójstwa określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa i nielegalna inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jako taka jest aktem ludobójstwa".

Senatorowie wezwali też rządy na całym świecie "do utrzymania i wzmocnienia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, przy jednoczesnym dążeniu do zakończenia importu rosyjskiej ropy, gazu i węgla, które finansują rosyjską machinę wojenną przeciwko narodowi ukraińskiemu i jego terytoriom, oraz do pociągnięcia przywódców politycznych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za jej zbrodnie na Ukrainie".