Irlandia: Sinn Fein przyznaje, że stworzenie lewicowego rządu będzie bardzo trudne

Oddala się perspektywa przejęcia po raz pierwszy władzy w Irlandii - lub przynajmniej współrządzenia - przez lewicową partię Sinn Fein, która uzyskała największe poparcie w sobotnich wyborach parlamentarnych w tym kraju.

Liderka Sinn Fein Mary Lou McDonald przyznała w czwartek, że stworzenie koalicji bez udziału dwóch partii, które przez dziesięciolecia dominowały na irlandzkiej scenie politycznej, czyli Fianna Fail (FF) i Fine Gael (FG), będzie "bardzo, bardzo trudne".

W sobotnich wyborach Sinn Fein uzyskała 37 mandatów, FF - 38, zaś FG - 36. Preferowana przez Sinn Fein koalicja wymagałaby, aby tę partię poparły pozostałe ugrupowania (które poza jednym, mającym jednoosobową reprezentację, są lewicowe) i większość posłów niezależnych. W środę jednak Partia Pracy ogłosiła, że planuje pozostać w opozycji.

W takiej sytuacji jedyną możliwością współrządzenia dla Sinn Fein pozostawałoby porozumienie się z FF lub FG. Te jednak od lat odmawiają współpracy z Sinn Fein ze względu na powiązania tej partii z Irlandzką Armią Republikańską oraz kompletnie przeciwne programy gospodarcze.

W czwartek lider Fianna Fail Micheal Martin, który tuż po wyborach nie wykluczał już w tak kategoryczny sposób rozmów z Sinn Fein, oświadczył, że jego ugrupowanie nie rozważa takiej koalicji. FF zamierza najpierw rozmawiać z mniejszymi partiami, a dopiero później ze swoim głównym rywalem - FG. Choć obie partie programowo nie są odległe, z racji historycznych podziałów były zawsze w opozycji wobec siebie.

W środę dotychczasowy premier i lider FG Leo Varadkar powiedział, że jego ugrupowanie może pomóc stworzyć rząd, jeśli Sinn Fein nie da rady utworzyć koalicji. To jak miałaby wyglądać ewentualna współpraca FF i FG nie jest sprawą prostą. Politycy FG wydają się sugerować, że woleliby pełnoprawną koalicją (która wymagałaby co najmniej życzliwej neutralności którejś z mniejszych partii, bo nie mają one nawet połowy mandatów), podczas gdy FF - stworzenia mniejszościowego rządu z obietnicą, że FG nie będzie uniemożliwiać mu pracy (czyli odwrotny układ do tego, który był w poprzedniej kadencji).

Martin przyznał, że rozmowy będą trudne i mogą zakończyć się fiaskiem i koniecznością przeprowadzenia kolejnych wyborów. Nie jest to jednak pożądana opcja ani dla FF, ani FG, bo głównym beneficjentem tego rozwiązania będzie Sinn Fein.

