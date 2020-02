Irlandia: Trwa liczenie głosów oddanych w wyborach, dobry wynik Sinn Fein

W Irlandii w niedzielę od rana trwa liczenie głosów oddanych w sobotnich wyborach parlamentarnych, w których - jak wynika z sondaży exit poll - trzy partie znalazły się na czele z niemal identycznym poparciem.

Rządząca Fine Gael, lewicowa Sinn Fein i główne dotychczas ugrupowanie opozycji Fianna Fail otrzymały odpowiednio: 22,4 proc., 22,3 proc. oraz 22,2 proc. głosów, przy marginesie błędu wynoszącym 1,3 proc. Na dalszych miejscach znalazły się Partia Zielonych - 7,9 proc., Partia Pracy - 4,6 proc., Socjaldemokraci - 3,4 proc. oraz ruch Solidarity-People Before Profit - 2,8 proc.

Z racji dość skomplikowanej wersji ordynacji proporcjonalnej, w której wyborcy ustawiają w poszczególnych okręgach kandydatów według preferowanej kolejności, liczenie głosów i rozdzielanie miejsc trwa długo, a ostateczne wyniki nie muszą odzwierciedlać sondaży exit poll.

Według symulacji rozkładu miejsc, przedstawionej w niedzielę przez University College Dublin, Fianna Fail będzie mieć od 39 do 46 mandatów, Sinn Fein - 36-40, Fine Gael - 35-40, Partia Zielonych - 9-14, Partia Pracy - 4-7, Socjaldemokraci - 3-6, ruch Solidarity-People Before Profit - 3-5, a kandydatom niezależnym przypadnie od 12 do 18.

Nie zmienia to faktu, że zarówno te symulacje, jak i wyniki z okręgów, gdzie już policzono głosy, wskazują na to, że wybory okazały się sukcesem dla Sinn Fein, partii, która jeszcze kilkanaście lat temu była na marginesie sceny politycznej w Irlandii, a w poprzednich wyborach uzyskała niespełna 14 proc. głosów.

Potwierdzeniem tego jest choćby fakt, że w jednym z okręgów w Dublinie kandydat Sinn Fein Paul Donnelly uzyskał o prawie 50 proc. głosów pierwszej preferencji więcej niż premier i lider Fine Gael Leo Varadkar.

Liderka Sinn Fein Mary Lou McDonald powiedziała w niedzielę, że to, co się wydarzyło, to "coś w rodzaju rewolucji przy urnach wyborczych". "Ludzie od dawna odczuwali frustrację z powodu dwupartyjnego systemu, w którym Fine Gael i Fianna Fail przekazywały sobie na przemian władzę. Ale to już się skończyło - mamy teraz bardzo silny mandat" - oświadczyła.

W sobotnich wyborach faktycznie dokonała się ogromna zmiana w irlandzkim systemie partyjnym. Od lat 30. ubiegłego wieku był on zdominowany przez dwie duże partie - Fianna Fail i Fine Gael, które rządziły same bądź w koalicji z mniejszymi ugrupowaniami. Teraz ten dwupartyjny układ zmienił się w trójpartyjny.

McDonald dodała, że zamierza sprawdzić, czy da się utworzyć koalicję rządową bez udziału Fine Gael i Fianna Fail. To jednak będzie bardzo mało prawdopodobne, chociażby dlatego, że partia wystawiła w wyborach zaledwie 42 kandydatów, czyli o około połowę mniej niż tamte dwie, więc nawet jeśli wszyscy dostaliby się do 160-osobowego parlamentu, nie musi ona być największą frakcją.

Fianna Fail i Fine Gael w przeszłości wykluczały jakąkolwiek współpracę z Sinn Fein ze względu na jej powiązania z Irlandzką Armią Republikańską oraz kompletnie przeciwne programy gospodarcze. Także już po wyborach jeden z ministrów z Fine Gael podkreślił, że pozycja partii w tej kwestii się nie zmieniła, a lider Fianna Fail Micheal Martin zapytany o możliwą koalicję wskazał na "znaczące sprzeczności".

Niemal równe poparcie dla trzech wykluczających współpracę ze sobą partii oznacza, że stworzenie rządu będzie jeszcze trudniejsze niż po poprzednich wyborach, gdy zajęło to dwa miesiące. Fine Gael powołała wówczas gabinet mniejszościowy z poparciem posłów niezależnych i obietnicą Fianna Fail, że ta nie będzie uniemożliwiać sprawowania władzy.

Mimo że najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia Irlandii było w ostatnich miesiącach wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, temat ten w kampanii wyborczej był na dalszym planie, bo główne partie mają w tej sprawie podobne stanowisko. Dominującymi kwestiami były natomiast służba zdrowia, podniesienie wieku emerytalnego, nierówności społeczne i przede wszystkim kryzys mieszkaniowy. To właśnie skupienie uwagi na tych tematach przyczyniło się do wzrostu poparcia dla Sinn Fein.

