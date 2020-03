Irlandia: Trzy kolejne zgony, ponad 300 nowych przypadków koronawirusa

Trzy nowe zgony z powodu koronawirusa i rekordowy wzrost liczby wykrytych zakażeń - o 302 - zanotowano w piątek w Irlandii - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W efekcie liczba ofiar śmiertelnych wynosi 22, a potwierdzonych przypadków - 2121.

Dotychczas najgorszym dniem pod względem nowych zakażeń był czwartek, kiedy wykryto ich 255. Był to zarazem dzień z rekordową liczbą zgonów - zmarło dziesięć osób, czyli ponad dwa razy więcej niż łącznie od początku epidemii.

W piątek po południu p.o. premiera Irlandii Leo Varadkar ostrzegł, że przy obecnym tempie wzrostu zakażeń w kraju za kilka dni zabraknie łóżek na oddziałach intensywnej terapii.

"W obecnej chwili mamy puste łóżka na naszych oddziałach intensywnej terapii, ale kierunek rozwoju sytuacji wskazywałby na to, że na naszych oddziałach maksymalne obłożenie zostanie osiągnięte w ciągu kilku dni" - powiedział dziennikarzom Varadkar.

"Tak już się dzieje w Europie, wygląda na to, że może się to zdarzyć tutaj, więc musimy przygotować plan. Musimy się upewnić, że mamy możliwość zorganizowania zapasowych OIT, że mamy respiratory, maszyny CPAP (do wspomagania oddychania). Wszystko to się dzieje i podejmowane są bezprecedensowe wysiłki, aby się przygotować" - dodał.

Irlandia ma około 500 łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Według stanu na środę, gdy liczba wykrytych przypadków wynosiła 1639, hospitalizowano 419 zakażonych, z czego 59 osób trafiło na oddziały intensywnej terapii.

