Irlandia: Tylko cztery zgony na Covid-19 i 57 nowych zakażeń

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły cztery osoby, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1 608, wykryto też 57 nowych zakażeń - podało w niedzielę po południu tamtejsze ministerstwo zdrowia.

To druga tak niska liczba zgonów w ciągu ostatniego tygodnia, ale ponieważ poprzednio też dotyczyła ona weekendu, może to być efektem opóźnień w potwierdzaniu przyczyny zgonu w weekendy. Przez ostatnie dwa tygodnie dobowa liczba zgonów z dwoma wyjątkami mieściła się w przedziale od 10 do 16.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest drugą najmniejszą od połowy marca, przy czym od ponad tygodnia zwykle nie przekracza stu. Ogółem w Irlandii potwierdzono 24 639 przypadków koronawirusa, z czego jednak ponad 21 tys. osób już wyzdrowiało. Obecnie na oddziałach intensywnej terapii przebywa 51 osób, co stanowi spadek o 68 proc. w stosunku do szczytu na początku kwietnia.

Ministerstwo zdrowia podało też, że według stanu o północy z piątku na sobotę, hospitalizacji poddano 3 222 zakażonych koronawirusem, co stanowiło nieco ponad 13 proc. wszystkich stwierdzonych do tego momentu przypadków. Na oddziały intensywnej terapii trafiły łącznie 394 osoby.

Prawie 32 proc. wszystkich zakażeń - 7 819 potwierdzonych przypadków - dotyczyło personelu służby zdrowia.