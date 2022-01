Irlandia: W wielu miastach czuwania ku pamięci zamordowanej nauczycielki

W Tullamore i wielu innych miastach Irlandii zorganizowano w piątek czuwanie, by uczcić pamięć zamordowanej nauczycielki Ashling Murphy. Irlandzki prezydent Michael Higgins wezwał do "wyeliminowania przemocy wobec kobiet" - podaje portal telewizji RTE.

Murphy została zamordowana w środę, gdy uprawiała jogging. Miała 23 lata. Była nauczycielką w szkole podstawowej w Tullamore i muzykiem.

Higgins, który rozmawiał z jej rodziną, by złożyć kondolencje, powiedział też: "Szczególnie ważne jest w tej chwili, by (...) zastanowić się nad tym, co należy zrobić, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet ze wszystkich aspektów naszego życia społecznego, oraz nad tym, że ta praca nie może zostać odłożona na później ani rozpoczęta zbyt wcześnie".

Krajowa Rada Kobiet Irlandii (NWCI) zorganizowała czuwanie ze świecami przed Dail Eireann, niższą izbą irlandzkiego parlamentu, by uczcić pamięć młodej kobiety. Szefowa NWCI Orla O'Connor powiedziała podczas czuwania, że śmierć Murphy musi być "przełomową chwilą w walce z przemocą wobec kobiet".

Zbiorowe czuwania po śmierci Ashling Murphy, w których udział biorą tłumy, organizowane są w Irlandii od środy - podaje RTE.