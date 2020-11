Irlandia: We wtorek koniec lockdownu i stopniowe znoszenie restrykcji

Sześciotygodniowy lockdown w Irlandii zakończy się w przyszłym tygodniu, a poziom restrykcji zostanie obniżony z piątego, czyli najwyższego, na trzeci - poinformował w piątek irlandzki rząd.

Od wtorku 1 grudnia otwarte z powrotem zostaną wszystkie sklepy, punkty usługowe, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne, muzea, galerie czy siłownie, a w świątyniach będą mogły odbywać się nabożeństwa z udziałem wiernych. Natomiast od piątku 4 grudnia działalność będą mogły wznowić restauracje i puby, które poza alkoholem serwują także jedzenie, zaś hotele mogą zacząć przyjmować gości. Puby, w których nie sprzedaje się posiłków, nadal mogą działać tylko w systemie na wynos.

Od 18 grudnia można będzie się spotykać w zamkniętych pomieszczeniach z członkami dwóch innych gospodarstw domowych, a w okresie od 18 grudnia do 6 stycznia zniesione zostaną restrykcje w poruszaniu się po kraju. Do tego czasu ludzie nadal powinni pozostawać w hrabstwach, w których mieszkają, chyba że są istotne powody do przemieszczania się, jak praca, nauka czy opieka nad osobą potrzebującą. Nadal też obowiązywać będzie zalecenie pracy z domu, jeśli jest to możliwe.

W związku z końcem lockdownu rząd zaleca, by od 1 grudnia zasłaniać nos i usta w zatłoczonych miejscach pracy, w świątyniach, a także w zatłoczonych miejscach na otwartej przestrzeni.

Premier Micheal Martin powiedział, że rozumie, iż ludzie mają dość ograniczeń wprowadzonych z powodu Covid-19, i przyznał, że on sam często też czuje się nimi zmęczony. Wskazał jednak, że wszystkie wysiłki i poświęcenia zadziałały i życie wielu ludzi zostało uratowane. Dodał, że dzięki temu udało się znacząco zatrzymać postęp epidemii, a w Irlandii liczba zakażeń w stosunku do liczby ludności jest obecnie drugą najniższą w Europie.

Jak poinformował w piątek irlandzki rząd, w ciągu ostatniej doby wykryto w kraju 206 nowych infekcji SARS-CoV-2, a także zarejestrowano siedem kolejnych zgonów z powodu Covid-19. To najniższa dobowa liczba zakażeń od ponad dwóch miesięcy. Dzięki temu średnia dobowa wykrytych infekcji z ostatnich siedmiu dni spadła do 278, podczas gdy w poprzednich siedmiu dniach było to 399, a w pierwszym tygodniu lockdownu - 1124. Także liczba zgonów z ostatnich siedmiu dni - 27 - jest najniższa od sześciu tygodni.

Łączny bilans epidemii w Irlandii to 71 699 wykrytych zakażeń i 2043 ofiary śmiertelne.

