Irlandia: Wszyscy przyjeżdżający będą musieli przekazać policji adres pobytu

Od 28 maja wszyscy przyjeżdżający do Irlandii będą musieli przekazać policji informację o swoim miejscu pobytu - ogłosił minister zdrowia Simon Harris. Przyjeżdżający nadal będą proszeni o izolowanie się przez 14 dni, ale na razie nie będzie to obowiązkowe.

Harris powiedział, że do wszystkich przyjeżdżających do Irlandii zostanie mailem wysyłany formularz, w którym będą oni musieli wskazać swoje miejsce pobytu przez 14 dni po przyjeździe. Będą do tego zobowiązani wszyscy przyjeżdżający drogą lotniczą i morską. Niewypełnienie formularza dotyczącego miejsca pobytu będzie stanowiło przestępstwo, a kary za niedopełnienie tego obowiązku mogą sięgać do 2500 euro. Obowiązek taki pozostanie w mocy co najmniej do 18 czerwca, po czym zostanie poddany przeglądowi.

Jednocześnie minister zdrowia przypomniał, że rząd zaleca powstrzymywanie się od podróży zagranicznych. "Nadal odradzamy wszystkim podróżowanie bez względu na okoliczności. Jeśli jednak dana osoba przybędzie do Irlandii, będzie prawnie zobowiązana do wypełnienia tego formularza, niezależnie od swojej narodowości" - powiedział.

Harris zaznaczył, że izolacja nie jest obecnie wymogiem prawnym, ale jest "zdecydowanie zalecana" przez rząd. Zapowiedział, że przyjrzy się ogłoszonym w piątek przez rząd Wielkiej Brytanii zasadom kwarantanny dla przyjeżdżających, i nie wykluczył, że Irlandia zdecyduje się na podobne rozwiązanie.

Od 8 czerwca niemal wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii będą prawnie zobowiązani do 14-dniowej izolacji. Jeden z nielicznych wyjątków uczyniono dla przyjeżdżających z Irlandii, gdyż oba państwa mają od wielu lat porozumienie o wspólnym obszarze podróży.

Ministerstwo zdrowia poinformowało też wieczorem, że w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 11 osób i wykryto 115 zakażeń koronawirusem. Obie liczby są podobne do tych z ostatnich kilku dni, choć w przypadku zakażeń jest to pierwszy przypadek od tygodnia, by było ich więcej niż 100. Dotychczas z powodu Covid-19 w Irlandii zmarły 1592 osoby i wykryto 24 506 zakażeń, ale ponad 21 tys. osób już wyzdrowiało.

Bartłomiej Niedziński