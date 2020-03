Irlandia: Wszystkie parady z okazji Dnia św. Patryka zostały odwołane

Wszystkie parady na terenie Irlandii z okazji przypadającego 17 marca Dnia św. Patryka - święta narodowego tego kraju - zostają odwołane z powodu epidemii koronawirusa, ogłosił w poniedziałek wieczorem p.o. premiera Leo Varadkar.

Wcześniej w poniedziałek paradę w Cork - drugim co do wielkości mieście w Irlandii - odwołał tamtejszy ratusz, zaś centralną paradę w Dublinie - minister zdrowia Simon Harris. Parada w Dublinie, która się odbywa od 1931 r., co roku przyciąga do irlandzkiej stolicy dziesiątki tysięcy turystów, także z zagranicy. Jak się szacuje, w zeszłym roku zgromadziła ona 500 tys. widzów. Z kolei tę w Cork oglądało ok. 50 tys. widzów.

Varadkar, który na początku lutego przegrał wybory parlamentarne, ale ponieważ nadal nie udało się stworzyć nowej koalicji, pełni obowiązki premiera, ogłosił też przekazanie 430 mln euro państwowej służbie zdrowia na walkę z koronawirusem. Zapowiedział on również, że tak długo, jak to możliwe, Irlandia pozostanie w fazie pierwszej walki z wirusem, gdy celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19.

W poniedziałek w Irlandii potwierdzono kolejne pięć przypadków koronawirusa, w efekcie czego ich liczba wzrosła do 24. Jedną z nowo zakażonych osób jest pracowniczka służby zdrowia.

Harris ocenił wcześniej, że ryzyko, iż w Irlandii epidemia rozprzestrzeni się do takich rozmiarów, jakie ma we Włoszech, Niemczech czy we Francji, jest umiarkowane do dużego.

Bartłomiej Niedziński