Irlandia: Wybuch zniszczył stację benzynową i pobliski budynek - jest wielu rannych

W wyniku potężnej eksplozji, do której doszło w piątek po południu na stacji benzynowej w miejscowości Creeslough na północy Irlandii, wiele osób odniosło obrażenia, a nieznana liczba pozostaje uwięziona pod gruzami. Wciąż nie wiadomo, czy są ofiary śmiertelne.

Wybuch zniszczył nie tylko stację benzynową, ale także znajdujący się tuż obok niej budynek mieszkalny, na którego parterze mieścił się sklep spożywczy, poczta i zakład fryzjerski, oraz poważnie uszkodził sąsiedni budynek mieszkalny.

Mimo że do wybuchu doszło po godz. 15 miejscowego czasu, do wieczora wciąż nie wiadomo było, ile osób odniosło obrażenia i jak poważane są one. Szpital Uniwersytecki w Letterkenny, do którego przewożono rannych, poinformował jedynie, o dużej liczbie rannych wymagających natychmiastowej pomocy i wezwał do tego, by nie inne osoby nie zgłaszały się do tamtejszego oddziału ratunkowego, o ile nie jest do absolutnie konieczne. Z kolei poseł Pearse Docherty, w którego okręgu wyborczym znajduje się Creeslough, poinformował, że pod gruzami zawalonego budynku znajdują się ludzie, ale również nie sprecyzował, ilu ich może być. Według mediów istnieje duże obawy, że wskutek wybuchu będą ofiary śmiertelne.

Na razie nie ma żadnych sugestii, co mogło być przyczyną eksplozji.

