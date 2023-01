Irlandia: Zaczyna brakować miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy

W Irlandii zaczyna brakować miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Z tego powodu grupa uchodźców została czasowo umieszczona na największym stadionie w kraju, a rząd apeluje do Ukraińców, by na razie wstrzymali się z przyjazdami do Irlandii.

W sobotę wieczorem poinformowano, że 140 ukraińskich uchodźców czasowo zakwaterowano w zaadoptowanych do tego pomieszczeniach na używanym do sportów gaelickich stadionie Croke Park w Dublinie. Mają tam pozostać do 18 stycznia, a przez ten czas rząd spróbuje znaleźć im stałe miejsce pobytu. Ministerstwo ds. integracji przyznało jednak w niedzielę, że nie może potwierdzić, dokąd zostaną przeniesieni po tej dacie.

Irlandia już od kilku lat zmaga się z poważnym deficytem domów mieszkalnych, a napływ uchodźców jeszcze pogłębił ten problem. Według rządowych statystyk, w dniu 5 stycznia w tym kraju zapewnione zakwaterowanie miało 73 490 uchodźców, czyli 10 razy więcej niż rok wcześniej (7250 osób), z czego prawie 54,4 tys. to uchodźcy z Ukrainy. W ciągu minionego roku uchodźcy byli tymczasowo umieszczani m.in. na innym stadionie w Dublinie - Aviva Stadium, na lotnisku w irlandzkiej stolicy oraz w dawnych koszarach wojskowych.

Z powodu braku miejsc zakwaterowania ministerstwo ds. integracji zwróciło się z apelem do Ukraińców, by w nadchodzących tygodniach wstrzymali się z przyjazdami i planowaniem przyjazdów do Irlandii.