Irlandia: Zespół Public Image Ltd przegrał eliminacje i nie wystąpi na Eurowizji

Public Image Ltd - zespół założony przez wokalistę Johna Lydona po rozpadzie Sex Pistols - nie będzie reprezentował Irlandii w tegorocznym konkursie Eurowizji. Koncert wyłaniający przedstawiciela tego kraju wygrała w piątek wieczorem indie-popowa grupa Wild Youth.

Ogłoszona na początku stycznia informacja, że Public Image Ltd znalazł się w finałowej szóstce kandydatów do reprezentowania Irlandii w konkursie wzbudziła spore zdumienie, zarówno ze względu na dość wątłe powiązania zespołu z tym krajem, jak i fakt, że jego muzyka jest stylistycznie bardzo odległa od mocno komercyjnej Eurowizji. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to Public Image Ltd mógł być brany pod uwagę ze względu na to, że Lydon ma oprócz brytyjskiego także irlandzkie obywatelstwo (a od 2013 r. dodatkowo amerykańskie), choć oba jego zespoły powstały w Londynie, a on sam mówił, że uważa się przede wszystkim za Brytyjczyka.

Ostatecznie jednak w telewizyjnym show, które decydowało, kto będzie reprezentować Irlandię, zgłoszony przez Public Image Ltd utwór "Hawaii" zajął dopiero czwarte miejsce. Wygrała piosenka "We Are One" młodego, odnoszącego ostatnio spore sukcesy w Irlandii zespołu Wild Youth, która w głosowaniu jury krajowego, jury międzynarodowego i telewidzów otrzymała łącznie 34 punkty na 36 możliwych.

Tegoroczny finał konkursu Eurowizji odbędzie się 13 maja w Liverpoolu. Wielka Brytania jest gospodarzem w zastępstwie Ukrainy, która wygrała konkurs w 2022 r., ale z powodu rosyjskiej napaści przeprowadzenie konkursu na jej terytorium uznano za niemożliwe.

Irlandia wygrała Eurowizję siedem razy, więcej niż jakikolwiek inny kraj, ale od 2014 r. jej reprezentanci tylko raz zdołali się przebić do finałowego koncertu.

Bartłomiej Niedziński