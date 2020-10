Irlandia: Znów ponad 800 zakażeń koronawirusem, druga najwyższa liczba od końca kwietnia

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 825 zakażeń koronawirusem, co jest drugą najwyższą liczbą od końca kwietnia i zarejestrowano jeden zgon z powodu Covid-19 - podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju.

Aktualny bilans epidemii w Irlandii to 43 531 zachorowań i 1827 ofiar śmiertelnych.

W ostatnich kilku dniach druga fala epidemii w Irlandii wyraźnie przyspiesza. Zaledwie w poprzedni weekend po raz pierwszy po ponad pięciu miesiącach przekroczony został poziom 600 zakażeń w ciągu doby, tymczasem w minioną sobotę liczba gwałtownie skoczyła do 1012. Bilanse z niedzieli i poniedziałku są niższe - 814 i 825 - ale może to wynikać z tego, że dotyczą weekendu, poza tym wciąż są one jednymi z najwyższych od początku epidemii.

Jak podano, 78 proc. spośród nowych zachorowań wykryto u osób poniżej 45. roku życia, a średnia wieku osób, u których wykryto wirusa w ciągu minionej doby, to 30 lat.

Naczelny lekarz Irlandii Tony Hollohan przyznając, że wzrost liczby zachorowań jest niepokojący; powiedział w poniedziałek, że każdy musi działać na rzecz przerwania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

"Nie mamy już czasu do stracenia, wszyscy muszą działać i musimy jak najszybciej przerwać łańcuchy transmisji tego wirusa. Naszą pierwszą linią obrony w związku z tym wirusem są nasze indywidualne zachowania. Rząd nie umyje za ciebie rąk. Nie nałoży na ciebie prawidłowo maski na twarz" - oświadczył Hollohan.

Bartłomiej Niedziński