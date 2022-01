Irlandia zwalnia w pełni zaszczepionych na Covid-19 z okazania negatywnego testu

Irlandia nie będzie żądać negatywnego tekstu na Covid-19 od w pełni zaszczepionych podróżnych przybywających do kraju - poinformował w środę premier Micheal Martin. Niezaszczepieni będą musieli pokazać negatywny test PCR wykonany nie dłużej niż 72 godziny przez przyjazdem.

Rzecznik rządu dodał, że zmiany wchodzą w życie od północy ze środy na czwartek.

Irlandia wprowadziła zasady testowania miesiąc temu, aby spowolnić rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa Omikron. Odpowiada on obecnie za prawie wszystkie nowe zakażenia w kraju, które przez ostatnie dwa tygodnie poszybowały na rekordowy poziom.

Premier podkreślił, że obecnie obowiązujące w Irlandii antycovidowe restrykcje mające na celu ograniczenie zakażeń są skuteczne i dopiero później w tym tygodniu okaże się, czy szefowie służb medycznych zaproponują w nich zmiany.

Rząd wprowadził w połowie grudnia nowe ograniczenia, zamykając nocne kluby i skracając do godziny 20 działalność wszystkich lokali, w których gromadzi się większa liczba osób, takich jak puby, kina i teatry.

"W styczniu jest pięć weekendów. Przyszły tydzień lub 10 dni dostarczy nam więcej dowodów wpływu tego wariantu na ciężkość choroby i one zadecydują o dalszych decyzjach co do koronawirusa" - powiedział szef rządu.