Irlandzki rząd chce do 2030 ściąć emisje o ponad połowę

Irlandzki rząd porozumiał się dziś w sprawie celów klimatycznych, by obniżyć emisje gazów cieplarnianych w kluczowych sektorach gospodarki.

Partie kolacji rządzącej w tym Zieloni, Fianna Fail i Fine Gael zgodziły się na ścięcie 25 procent emisji w sektorze rolnictwa, co pozwoliło osiągnąć kompromis w kwestii innych branż. Obecnie rolnictwo jest odpowiedzialne za około 38 procent wszystkich emisji w Irlandii. Według planu z listopada zeszłego roku cięcie emisji w tej branży miało wynosić od 22 do 30 procent.



W innych sektorach te pułapy będą znacznie wyższe. Produkcja elektryczności będzie musiała być do 2030 roku o 75 procent mniej emisyjna niż dziś, sektor transportowy o 50 procent, mieszkalnictwo o 40 procent, a przemysł o 35 procent.



- Cele, które zostały dziś ustanowione będą wyzwaniem dla wszystkich sektorów, ale są także sprawiedliwe, właściwe i co ważne osiągalne - powiedziała irlandzka minister środowiska Eamon Ryan.

Strategia klimatyczna Irlandii zakłada, że do 2030 kraj ten zredukuje emisje o 51 procent, co będzie kosztować 125 miliardów euro, wliczając w to państwowe i prywatne inwestycje. Wymieniono w niej około 1000 różnych środków, które zostaną wykorzystane by zrealizować cel.

Jednym z nich jest pojawienie się na drogach miliona samochodów elektrycznych. Irlandia zamierza też przeprowadzić termomodernizację 500 000 domów, aby zainstalować w nich wydajne energetycznie rozwiązania, takie jak pompy ciepła.



Zakłada się, że 500 000 osób zrezygnuje z aut na rzecz rowerów, komunikacji miejskiej i poruszania się pieszo. Irlandia zamierza wykorzystać granty i ulgi podatkowe by zachęcić do zielonych inwestycji. W sektorze publicznym będzie obowiązywał zakaz zakupu aut spalinowych czy systemów grzewczych napędzanych paliwami kopalnymi.



80 procent elektryczności ma być generowane ze źródeł odnawialnych, w tym większość z morskiej energetyki wiatrowej.