Islandia: Prezydent Duda podkreśli na szczycie Rady Europy konieczność wspierania Ukrainy

Konieczność nieprzerwanego wspierania Ukrainy będzie przesłaniem prezydenta RP Andrzeja Dudy na szczycie Rady Europy. "Nie może być czegoś takiego, jak zmęczenie wojną" - powiedział polski przywódca przed rozpoczęciem spotkania w Reykjaviku.

W stolicy Islandii rozpoczyna się we wtorek dwudniowy 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że szczyty Rady Europy z udziałem szefów państw i rządów odbywają się w wyjątkowych i przełomowych momentach i jest to dopiero czwarte spotkanie w tym formacie. "Dzisiaj, jak widać, taki moment jest. Oczywiście jest on związany z tym, co dzieje się dzisiaj w naszej części świata, w Europie Wschodniej, wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę" - oświadczył Duda.

Zapowiedział, że przywódcy Rady Europy będą rozmawiali o tym, jak zatrzymać rosyjską agresję, jak pomóc Ukrainie w wyparciu Rosjan z jej międzynarodowo uznanych granic i odzyskaniu nad nimi kontroli oraz w jaki sposób pomóc Ukrainie się odbudować. "Myślę, że swoisty nowy porządek Europy, mam nadzieję, w przyszłości z przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO to są te tematy, które będą tu najbardziej żywe" - dodał prezydent.

Duda powiedział, że jego przesłaniem podczas szczytu będzie konieczność nieprzerwanego wspierania Ukrainy. "Nie może być czegoś takiego, jak zmęczenie tą sytuacją, zmęczenie wojną, że jeżeli zgodzimy się na to, żeby rosyjski imperializm zwyciężył przez zagarnięcie ziem Ukrainy, to za chwilę będziemy mieli kolejną wojnę wywołaną przez rosyjskie imperialne ambicje" - podkreślił prezydent.

Rada Europy to międzynarodowa organizacja rządowa, która skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu. Powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego przez 10 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Obecnie liczy 46 członków, a jej siedzibą jest Strasburg. Organizacja zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i praworządności.

Z Reykjaviku Aleksandra Rebelińska