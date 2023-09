ISW: armia ukraińska ocenia, że uzyskała parytet z armią rosyjską w możliwościach walki z artylerią

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) informuje w najnowszym raporcie, że według ocen armii ukraińskiej dostarczone przez NATO systemy artyleryjskie o zasięgu 30-40 km pozwalają niszczyć systemy rosyjskie, co zmusiło Rosjan do odsunięcia artylerii dalej od linii frontu.

Przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego pułkownik Serhij Baranow powiedział, że Ukraińcy uzyskali parytet w walce kontrbateryjnej, tj. niszczeniu przez artylerię atakującej artylerii przeciwnika.

W szczególności, stało się to możliwe dzięki systemom artyleryjskim dostarczonym przez kraje NATO: mają one zasięg do 40 km, podczas gdy używana przez Rosjan artyleria ma zasięg najwyżej 28 km, a średnio tylko 24 km - oświadczył Baranow.

Pod koniec lipca przedstawiciele władz Ukrainy sygnalizowali, że armia zaczyna skutecznie osłabiać możliwości rosyjskie, jeśli chodzi o zwalczanie artylerii. Również źródła rosyjskie wyrażały przez ostatnie półtora miesiąca zaniepokojenie z powodu słabnących możliwości w tej walce - relacjonuje ISW.

Amerykański think tank odnotowuje też deklaracje przedstawicieli władz Ukrainy na temat postępów armii na froncie w obwodach donieckim i zaporoskim. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała w czwartek, że siły ukraińskie mają sukcesy na kierunku miejscowości Nowodanyliwka i Nowoprokopiwka w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Malar powiedziała również, że Ukraińcy odnotowali postępy na kierunku Bachmutu. Nie podała szczegółów.