ISW: Rosja szturmuje Azowstal, by 9 maja chwalić się zwycięstwem w Mariupolu

Kreml liczy na zajęcie szturmem zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, by 9 maja w tzw. Dniu Zwycięstwa chwalić się opanowaniem tego miasta, na południowym wschodzie Ukrainy – oceniają eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym komunikacie.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w czwartek rano, że wojska rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w Azowstalu przy wsparciu z powietrza, dążąc do przejęcia kontroli nad terenem zakładów.

W środę władze ukraińskie informowały, że rosyjskie oddziały zdołały się przedrzeć na teren fabryki. ISW podkreśla, że jeśli to prawda, Rosjanom po raz pierwszy udało się przedostać do Azowstalu.

"Zakres tych rosyjskich postępów pozostaje niejasny, a rosyjskie siły najpewniej czekają dalsze ciężkie walki, jeśli chcą oczyścić całe zakłady. Kreml prawdopodobnie liczy, że udane zajęcie Azowstalu poprzez szturm lądowy scementuje jego rosnące wysiłki, by przejąć całkowitą kontrolę nad Mariupolem do 9 maja" - napisano w sprawozdaniu think tanku.

9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. "Kreml prawdopodobnie chce ogłosić jakiegoś rodzaju zwycięstwo w Mariupolu, by pokazać sukces Rosjanom, choć rosyjskie wojska raczej nie wstrzymają tego dnia operacji ofensywnych na Ukrainie" - twierdzą eksperci ISW.

Azowstal określany jest jako ostatni bastion ukraińskiej obrony Mariupola. W weekend z zakładów ewakuowano około 100 cywilów, którzy od wielu tygodni chronili się tam przed bombardowaniami w podziemnych bunkrach. Mer Mariupola Wadym Bojczenko powiedział w środę, że na terenie zakładów, oprócz ukraińskich żołnierzy, wciąż są także "setki cywilów, z których ponad 30 to dzieci".

Na terenie rozległego kombinatu broni się Pułk Azow ukraińskiej Gwardii Narodowej i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. W środę późnym wieczorem dowódca Azowa poinformował na Twitterze, że siły ukraińskie "utrzymują obronę".