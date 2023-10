ISW: Rosjanie zmuszają ukraińskich jeńców wojennych do walki po swojej stronie

Władze rosyjskie najprawdopodobniej zmusiły ukraińskich jeńców wojennych do dołączenia do swoich tzw. formacji ochotniczych, co oznacza złamanie Konwencji Genewskiej o jeńcach wojennych – poinformował w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank przytoczył doniesienia rosyjskich mediów państwowych, z których wynika, że do tzw. batalionu ochotniczego Bohdan Chmielnicki "zrekrutowano" około 70 jeńców z różnych więzień, a także że mieli oni rozpocząć szkolenia, poprzedzające wysłanie na front.

ISW przypomniał, że zmuszanie jeńców do walki oznaczałoby złamanie Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych, która stanowi, że nie mogą oni być angażowani w działania bojowe lub zatrzymywani na terenach, gdzie mogliby być narażeni na ostrzeliwanie ze strefy walk. Jeńców nie wolno również kierować do niebezpiecznych prac.