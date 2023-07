ISW: Ukraińcy okrążają Bachmut, ale nie można jeszcze prognozować jego wyzwolenia

Ukraińskie operacje kontrofensywne w rejonie Bachmutu mogą zagrozić rosyjskiej kontroli nad nim, celem jest zapewne powolne okrążenie Rosjan wewnątrz miasta, ale jest zbyt wcześnie, by prognozować wyzwolenie Bachmutu - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank cytuje ukraińską wiceminister obrony Hannę Malar, która powiedziała w poniedziałek, że Ukraińcy przejęli wzgórza w rejonie Bachmutu, co pozwoliło im na uzyskanie kontroli ogniowej nad samym miastem. "Przedstawiciele Ukrainy sygnalizowali ostatnio, że dąży ona do złapania w pułapkę wojsk rosyjskich wewnątrz miasta. Wydaje się, że operacje ukraińskie mają na celu powolne okrążenie oddziałów rosyjskich w Bachmucie i na flankach" - zauważają eksperci.

Uważają oni wypowiedzi władz ukraińskich na ten temat za raczej wiarygodne, choć wcześniej, gdy Rosjanie zajmowali Bachmut, ostrożnie oceniali deklaracje rosyjskie o odcięciu ukraińskich lądowych szlaków zaopatrzenia naokoło miasta. Teraz bowiem - wyjaśnia ISW - zarówno źródła ukraińskie, jak i rosyjskie mówią o przejmowaniu przez Ukraińców obszarów na południowo-zachodnich flankach Bachmutu, w tym pewnych miejsc specyficznych pod względem ukształtowania terenu, które mogą pozwolić na uzyskanie przewagi ogniowej. Scenariusz okrążenia oddziałów rosyjskich w Bachmucie jest też tematem, który niepokoi związanych z Kremlem rosyjskich blogerów wojennych - wskazuje ISW.

Ogółem, zdaniem ekspertów kontrofensywa ukraińska na kierunku Bachmutu może zagrozić kontroli rosyjskiej nad tym miastem, jednak jest zbyt wcześnie, by prognozować wyzwolenie Bachmutu.