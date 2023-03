ISW: wiosenny pobór w Rosji będzie kolidować z szkoleniem żołnierzy wysyłanych na Ukrainę

Ogłoszony dekretem Władimira Putina wiosenny cykliczny zaciąg do wojska, w ramach którego planowane jest powołanie 147 tys. poborowych, zaangażuje zasoby rosyjskiego ministerstwa obrony potrzebne do szkolenia zmobilizowanych rezerwistów przed wysłaniem ich na wojnę z Ukrainą – ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Rozpoczęcie nowego cyklicznego zaciągu, nawet z nieco większą (niż zwykle) liczbą poborowych, może w rzeczywistości zmniejszyć rosyjskie zdolności do szkolenia rezerwistów i innego personelu zrekrutowanego w ramach kampanii kryptomobilizacji" - ocenia ISW w najnowszym raporcie. W Rosji formalnie obowiązuje wrześniowy dekret Putina o mobilizacji, jednak władze nie ogłosiły nowej fali naboru do walki na Ukrainie po zakończeniu pierwszej kampanii.

Jak wyjaśniają eksperci ISW, co potwierdzają także inni analitycy wojskowi, Rosja nie jest w stanie jednocześnie szkolić planowych poborowych i mobilizowanych na front rezerwistów ze względu na ograniczone możliwości infrastruktury treningowej. Jak informowano, jesienią ub.r. rozpoczęcie planowanego poboru zostało przesunięte z powodu ogłoszenia mobilizacji.

Ze względu na ryzyko polityczne Putin nie jest najprawdopodobniej gotowy na wysyłanie na front świeżo zmobilizowanych poborowych z planowego zaciągu. Świadczy o tym fakt, że w 2022 r. Putin nie wysłał na front poborowych z wiosennego zaciągu, lecz we wrześniu ogłosił mobilizację, by pozyskać siły potrzebne do ustabilizowania frontu w wojnie z Ukrainą.

Być może poborowi zrekrutowani ubiegłej wiosny, którzy obecnie kończą roczną służbę wojskową, będą nakłaniani do podpisania kontraktów z wojskiem - spekuluje ISW.

Odnotowując zatrzymanie w Rosji przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa i aresztowanie amerykańskiego reportera dziennika "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha oraz oskarżenie go o szpiegostwo, ISW ocenia, że może to być odpowiedź na aresztowanie w USA obywatela Rosji Siergieja Czerkasowa. Według władz amerykańskich jest to działający pod przybraną tożsamością pracownik wywiadu.

"Kreml będzie prawdopodobnie używał zatrzymania Gershkovicha, by uzyskać od USA jakieś ustępstwa i może dążyć do powtórzenia wymiany podobnej do tej z grudnia 2022 r., gdy amerykańska koszykarka Brittney Griner została wymieniona na handlarza bronią Wiktora Buta" - sugeruje ośrodek analityczny.

rsp/ adj/